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Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:10 Son Güncelleme: 20.12.2021 13:30

Son dakika: UEFA, Tottenham'ı hükmen mağlup saydı!

Son dakika: UEFA, Tottenham’ı hükmen mağlup saydı!

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti ve bu karar sonrasında Tottenham turnuvaya veda etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiliz takımının 3-0 mağlup ilan edildiği duyuruldu. Tottenham, bu kararla turnuvaya veda ederken G Grubu'nda Rennes ile Vitesse, bir üst tura yükselen takımlar oldu.

KARARI UEFA'NIN VERECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

UEFA, İngiliz ekibindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmanın ardından tüm çabalara karşın iki kulübün de işine yarayacak bir çözüm bulunamadığını ve kararın UEFA Disiplin Kurulu tarafından verileceğini açıklamıştı.

Karar öncesinde Rennes'in 11 puanla liderlik koltuğunda oturduğu G Grubu'nda 10 puanlı Vitesse ikinci, 7 puanlı Tottenham üçüncü, 3 puanlı Mura dördüncü sırada yer alıyordu.

Londra temsilcisinde 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış, 9 Aralık'ta oynanması planlanan maç ertelenmişti.

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