Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri açıklandı! MHK’den Zorbay Küçük kararı

Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Adana Demirspor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Altay-Trabzonspor karşılaşmasını Ali Şansalan, Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesini Erkan Özdamar, Beşiktaş-Göztepe randevusunu ise Ümit Öztürk yönetecek.
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Necati Ateş ve Fatih Terim'in iddialarına göre, Sarı-Kırmızılı futbolculara "Lan" ve "Yalancı" ifadelerini kullanan Zorbay Küçük'e maç verilmedi.
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
YARIN:
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
22 ARALIK ÇARŞAMBA:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar
23 ARALIK PERŞEMBE:
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek
20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk