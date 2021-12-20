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Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:21 Son Güncelleme: 20.12.2021 14:35

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! MHK'den Zorbay Küçük kararı

Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri açıklandı! MHK’den Zorbay Küçük kararı

Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Adana Demirspor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Altay-Trabzonspor karşılaşmasını Ali Şansalan, Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesini Erkan Özdamar, Beşiktaş-Göztepe randevusunu ise Ümit Öztürk yönetecek. Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Necati Ateş ve Fatih Terim'in iddialarına göre, Sarı-Kırmızılı futbolculara "Lan" ve "Yalancı" ifadelerini kullanan Zorbay Küçük'e maç verilmedi.

Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Adana Demirspor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Altay-Trabzonspor karşılaşmasını Ali Şansalan, Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesini Erkan Özdamar, Beşiktaş-Göztepe randevusunu ise Ümit Öztürk yönetecek.

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Necati Ateş ve Fatih Terim'in iddialarına göre, Sarı-Kırmızılı futbolculara "Lan" ve "Yalancı" ifadelerini kullanan Zorbay Küçük'e maç verilmedi.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

YARIN:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

22 ARALIK ÇARŞAMBA:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar

23 ARALIK PERŞEMBE:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! MHK'den Zorbay Küçük kararı
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