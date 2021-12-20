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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Uçakta pazarlık!

YUNUS EMRE SEL
Uçakta pazarlık!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, İstanbul’a dönerken Nwakaeme ile yaptığı yeni sözleşme görüşmesini SABAH Spor görüntüledi

Sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Atakaş Hatayspor maçını tribünden izledikten sonra uçakla önce İstanbul'a, oradan da ülkesi Nijerya'ya giden Nwakaeme'nin yanında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan da vardı. Başkan Ağaoğlu, yeni sözleşme için görüşmelerin sürdüğü 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile hem uçakta hem de havalimanında detayları konuşurken, bu anları SABAH SPOR görüntüledi. Ağaoğlu'nun ayrıca Nwakaeme'ye Trabzon'dayken yeni bir sözleşme daha teklif ettiği ortaya çıktı. Buna göre tecrübeli oyuncuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık kontrat önerilirken, ücrette de farklı bonuslarla yıllık 2 milyon 500 bin Euro'ya çıkıldı. Bu rakamı artırmayı düşünmeyen yönetim, kısa süre içerisinde oyuncudan cevap bekliyor.

SON 11 SEZONUN EN YÜKSEK PUANI!
SÜPER Lig'de Hatayspor galibiyetiyle puanını 42'ye çıkararak liderliğini sağlamlaştıran Trabzonspor, son 11 sezonun en yüksek puanına ulaştığı 17. haftayı geride bıraktı. Ligde 1995-96 ile 2010-2011'i tarihindeki en yüksek puan (82) ile bitiren bordo-mavililer, bu sezonların izinden gidiyor. Fırtına, aynı zamanda son 11 sezonun da en fazla puanını toplayan 17. hafta lideri oldu.

ANDREAS CORNELİUS PARMA'YI 8'E KATLADI
TRABZONSPOR'UN sezon başında renklerine bağladığı Andreas Cornelius, formunun zirvesine ulaştı. Hatayspor maçında 1 asist ve 1 golle galibiyetin mimarı olan Danimarkalı santrfor, toplamda 8 gol ve 1 asiste ulaştı. Geçen sezon Parma'da sadece 1 gol atabilen 28 yaşındaki oyuncu bu performansını 8'e katlarken, kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini yaşamaya doğru ilerliyor.

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