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Giriş Tarihi: 20.12.2021 18:03 Son Güncelleme: 20.12.2021 18:10

Xavi, Barcelona'nın yeni golcüsünü buldu! Edinson Cavani ile anlaşma sağlandı...

Xavi, Barcelona’nın yeni golcüsünü buldu! Edinson Cavani ile anlaşma sağlandı...

Son yıllarda eski günlerini oldukça fazla aratan Avrupa'nın en büyük kulüpleri arasında yer alan İspanyol ekibi Barcelona, efsane futbolcusu Xavi Hernandez ile yeni bir döneme girdi. Genç çalıştırıcıyla geleceğin Barcelona'sını hazırlamaya çalışan İspanyol devi, yeni golcüsünü buldu.

Xavi Hernandez'in takımın başına geldikten sonra transfer çalışmalarına başlayan İspanyol devi Barcelona, finansal problemlerin yaşandığı dönemde maliyeti yüksek olmayan isimleri kadrosuna katmaya çalışacak.

Bunun yanı sıra bonservissiz transferler yapmayı da planlayan Barcelona, Sergio Agüero'nun futbolu bırakmasının ardından yeni forvetini arıyor.

İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre Barcelona, Manchester United'ın Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Aynı haberde, Cavani'nin ilk 6 ay için Barcelona'dan yüksek maaş talep etmeyeceği söylendi.

Manchester United'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edinson Cavani, transferinin resmiyete kavuşması halinde İngiliz ekibindeki 6 aylık sözleşmesini feshedecek.

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Xavi, Barcelona'nın yeni golcüsünü buldu! Edinson Cavani ile anlaşma sağlandı...
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