Xavi, Barcelona’nın yeni golcüsünü buldu! Edinson Cavani ile anlaşma sağlandı...

Xavi Hernandez'in takımın başına geldikten sonra transfer çalışmalarına başlayan İspanyol devi Barcelona, finansal problemlerin yaşandığı dönemde maliyeti yüksek olmayan isimleri kadrosuna katmaya çalışacak.
Bunun yanı sıra bonservissiz transferler yapmayı da planlayan Barcelona, Sergio Agüero'nun futbolu bırakmasının ardından yeni forvetini arıyor.
İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre Barcelona, Manchester United'ın Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Aynı haberde, Cavani'nin ilk 6 ay için Barcelona'dan yüksek maaş talep etmeyeceği söylendi.
Manchester United'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edinson Cavani, transferinin resmiyete kavuşması halinde İngiliz ekibindeki 6 aylık sözleşmesini feshedecek.