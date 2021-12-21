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Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:51

Adana Demirspor maçı öncesi dikkat çeken detay! Fatih Terim'siz Galatasaray kazanamıyor

Adana Demirspor maçı öncesi dikkat çeken detay! Fatih Terim’siz Galatasaray kazanamıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu derbi sonrası 6 maç ceza alan Fatih Terim, bu akşam oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde de takımının başında yer alamayacak. Cimbom, Terim'in yokluğunda büyük sıkıntı çekiyor. Deneyimli hocanın kulübede olduğu maçlarda ortalama 2 puan alan Aslan, Terim'siz ise 1.34 puan ortalaması elde etti.

Teknik direktör Fatih Terim, G.Saray'daki 4. döneminde en uzun görev süresini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, bu periyotta hocasının cezalı olduğu maçlarda büyük yara aldı.

Galatasaray son 4 sezonda Fatih Terim'in tribünde olduğu 23 lig maçında 7 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi karnesine sahip.

Terim'siz 1.34 olan puan ortalaması, İmparator saha kenarına geçtiğinde ise 2'ye çıkıyor.

Fatih Terim'in kulübede olduğu son 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi söz konusu. Baba ocağı Adana'ya dün gelen Galatasaray'ın hocası, Adana Demirspor maçını da locadan takip edecek.

Son haftalardaki hakem hatalarından şikâyet eden Terim, memleketinde 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak

DİAGNE: 1 AYA SAHADAYIM
Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne dün operasyon geçirdi. Kalça ekleminde kırık olan oyuncu "1 ay sonra sahadayım" diyerek 'iyiyim' mesajı verdi.

FLORYA'DA GECE YEMİNİ
SON 6 haftada galibiyete hasret kalan G.Saray'da tek hedef, Adana Demirspor deplasmanında alınacak bir 3 puan ile kötü gidişe nokta koymak.

1-1 biten Başakşehir maçı sonrasında oyuncuların evlerine gitmediği, tesislerde buluşarak Florya'da gece toplantısı yapıldığı öğrenildi.

Cimbom'da sakat Diagne'nin yerine Mohamed sahaya çıkacak, kale ise yine İsmail Çipe'ye emanet.

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Adana Demirspor maçı öncesi dikkat çeken detay! Fatih Terim'siz Galatasaray kazanamıyor
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