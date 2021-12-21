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Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:56

Antalyaspor'un konuğu son sıradaki Kasımpaşa!

Antalyaspor’un konuğu son sıradaki Kasımpaşa!

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ligin geride kalan diliminde Akdeniz temsilcisi 21 puan toplarken, son sırada yer alan İstanbul ekibi ise 11 puanda. Antalyaspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 18. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadele öncesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor 21 puandeyken, Kasımpaşa ise 11 puanda.

Güney ekibinde sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol, Doğukan Nelik, Crivell, Hakan Özmert ve Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Kart cezasını tamamlayan Fredy'nin ise ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

Antalyaspor, Konyaspor deplasmanında son dakikalarda yediği golle kaybettiği puanın telafisini Kasımpaşa'yı yenerek yapmak istiyor.

İki ekip bugüne kadar 20 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalardan 11'ini Antalyaspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 3 maç ise berabere tamamlandı.

Geçen sezon ligdeki her iki karşılaşmada 1-1 ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER...

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Umut, Jorgensen.

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ANTALYASPOR 0-0 KASIMPAŞA

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Antalyaspor'un konuğu son sıradaki Kasımpaşa!
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