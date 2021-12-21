Attila Szalai’ye bir talip daha çıktı! İtalyan devi...

Chelsea, Atletico Madrid ve Sevilla'nın yakından ilgilendiği Macar stopere Eljif Elmas'ın formasını giydiği Çizme ekibi de kanca taktı.



Sarı-lacivertlilerin Macar savunmacısı Attila Szalai'nin peşine Chelsea, Atletico Madrid ve Sevilla'dan sonra Napoli de düştü.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre 23 yaşındaki oyuncu, acil stoper arayışında olan mavi-beyazlı ekibin 1 numaralı adayı.

Ocak ayında Koulibaly'nin Senegal Milli Takımı adına Afrika Uluslar Kupası'na, Manolas'ın da Olympiakos'a gidecek olması nedeniyle Napoli, stoper arayışına hız verdi.

Haberde Everton'dan Mina gündeme gelse de Attila Szalai'nin bir adım önde olduğunun altı çizildi. Macar oyuncunun transferinin kolay olmadığı ancak Napoli'nin Eljif Elmas transferinden dolayı Fenerbahçe ile iyi ilişkilere sahip olduğu hatırlatıldı.

30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için sarı-lacivertli yönetim 20 milyon Euro istiyor.