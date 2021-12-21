Bu diyaloğa girmen yanlış!

GALATASARAY'IN, Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Zorbay Küçük'ün, sarı-kırmızılı oyuncularla yaşadığı diyalog mücadelenin önüne geçmişti. Küçük, TFF'ye verdiği savunmada "Go lan" demediğini, "go away (*Git buradan)" diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığını söylemişti. Antrenör Necati Ateş'in, hakeme, "Kerem penaltı olduğunu söylüyor. Yalan mı söylüyor?" dediği, bunun üzerine Küçük'ün de "Eğer öyle diyorsa yalan söylüyor" ifadesini kullandığı bildirildi. MHK'nin, Küçük'e, "Böyle bir diyaloğa girmen yanlış" dediği belirtildi. 29 yaşındaki hakemin iki hafta dinlendirileceği öğrenildi.