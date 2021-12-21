Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu diyaloğa girmen yanlış!
Giriş Tarihi: 21.12.2021

Bu diyaloğa girmen yanlış!

Bu diyaloğa girmen yanlış!
GALATASARAY'IN, Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Zorbay Küçük'ün, sarı-kırmızılı oyuncularla yaşadığı diyalog mücadelenin önüne geçmişti. Küçük, TFF'ye verdiği savunmada "Go lan" demediğini, "go away (*Git buradan)" diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığını söylemişti. Antrenör Necati Ateş'in, hakeme, "Kerem penaltı olduğunu söylüyor. Yalan mı söylüyor?" dediği, bunun üzerine Küçük'ün de "Eğer öyle diyorsa yalan söylüyor" ifadesini kullandığı bildirildi. MHK'nin, Küçük'e, "Böyle bir diyaloğa girmen yanlış" dediği belirtildi. 29 yaşındaki hakemin iki hafta dinlendirileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul'a uğurlandı!
EPDK'dan son dakika akaryakıt fiyatları açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolar 13 TL'nin altına geriledi
Son Dakika Haberi: 2022 emekli ve memur maaşları için yeni formül: Erken zam! Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! TL mevduatları için yeni adım...
SON DAKİKA: Terörist Mustafa Karasu'dan Millet İttifakı'na bir çağrı daha: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşip harekete geçmeli
Son dakika! Bakan Nebati'den Türkiye Modeli açıklaması: Kazanan Türkiye ekonomisi olacak
Bursa'da cani koca, 77 yaşındaki eşi Gülser Uyar'ı uyurken katletmişti! İfadesi kan dondurdu: "Hamile olduğu için öldürdüm"
Son dakika! BDDK'dan kur manipülasyonuna yakın takip: Suç duyurusunda bulunulacak
SON DAKİKA | Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek? Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör tek tek açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu diyaloğa girmen yanlış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA