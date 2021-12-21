Fırtınalı denizde rotası şaşmadı!

Göreve geldiği ilk gün “Burada büyük başarılar yaşamak istiyorum, o yüzden fırtınalı denizleri seçtim” diyen Avcı, 17 haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanını topladı
TrabzonsporSüper Lig'de tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşarken, teknik direktör Abdullah Avcı da antrenörlük kariyerinin en iyi dönemini geçiyor. 17'nci haftalar itibariyle Başakşehir'i çalıştırırken 2016-2017sezonunda 39, 2017-2018sezonunda 36, 2018-2019sezonunda 35 puan toplayıpilk yarıyı zirvede bitiren Avcı, Trabzonspor'da ise aynı haftada 42 puan toplayarak kariyer zirvesi yaptı.
"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDIR"
Başakşehir dışında A Milli Takım ve Beşiktaş'ta da çalışan ancak yüksek puan ortalamalarını yakalayamayan Abdullah Avcı, kırılan rekorların kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Benim için önemli olan üç puandır. Maç bittikten sonra üç puan kazandığımda o zaman başarılı olmuşumdur. Şu anakadar hep bu mantalite ilegeldik, bundansonra da aynı düşünceyledevamedeceğiz" dedi.
ŞANSALAN İLE 4 GALİBİYET
MHKtarafındanAltay-Trabzonspormaçına atanan hakemAli Şansalan, Süper Lig'debordo-mavililerin 6 maçınıyönetti. Söz konusu maçlardaKaradeniz ekibi 4 galibiyet, 1beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.