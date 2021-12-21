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Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:53 Son Güncelleme: 21.12.2021 16:54

Galatasaray'dan Rezan Epödemir açıklaması!

Galatasaray’dan Rezan Epödemir açıklaması!

Galatasaray'dan istifasıyla gündem yaratan Rezan Epözdemir ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Kulüpten istifa eden Rezan Epözdemir'in Başkan Burak Elmas'ın talimatıyla kulüp binasına girişinin yasaklandığı iddia edilmişti. Bu haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde yönetimle fikir ayrılığına düştüğü için istifa eden Rezan Epözdemir'le ilgili bir haber bugün basına yansıdı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Epözdemir'in kulüp binasına girişinin yasaklandığı iddia edildi.

Ancak sarı-kırmızılı kulüp bu iddianın gerçek olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bugün yazılı ve görsel basında çıkan, Başkanımız Sayın Burak Elmas'ın, Sayın Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirdiği ve bu konuda güvenlik birimine talimat verdiğine dair haberler tamamen gerçek dışıdır.

Bu maksatlı, gerçek dışı habere itibar edilmemesi ve gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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Galatasaray'dan Rezan Epödemir açıklaması!
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