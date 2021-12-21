Galatasaray’dan Rezan Epödemir açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde yönetimle fikir ayrılığına düştüğü için istifa eden Rezan Epözdemir'le ilgili bir haber bugün basına yansıdı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Epözdemir'in kulüp binasına girişinin yasaklandığı iddia edildi.

Ancak sarı-kırmızılı kulüp bu iddianın gerçek olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bugün yazılı ve görsel basında çıkan, Başkanımız Sayın Burak Elmas'ın, Sayın Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirdiği ve bu konuda güvenlik birimine talimat verdiğine dair haberler tamamen gerçek dışıdır.



Bu maksatlı, gerçek dışı habere itibar edilmemesi ve gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.



Galatasaray Spor Kulübü"