Josef ile 1 yıl daha

F.BAHÇE maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Josef de Souza, siyahbeyazlılarla 1 yıl daha yola devam edecek. 15 Eylül 2020'de Al Ahli'den ayrılarak Beşiktaş'la anlaşan Brezilyalı oyuncu, geçen sezon takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri olurken 2 yıllık kontratının da son 6 ayına geldi. Ancak Sambacı ile yapılan anlaşmada yer alan 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi halinde Josef, 2022- 2023 sezonuna kadar siyah-beyazlılarda kalacak. Süper Lig'de 15, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça çıkan 32 yaşındaki orta saha, bu sezon 5 kez daha Beşiktaş forması giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.