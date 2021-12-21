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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Josef ile 1 yıl daha

Josef ile 1 yıl daha
F.BAHÇE maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Josef de Souza, siyahbeyazlılarla 1 yıl daha yola devam edecek. 15 Eylül 2020'de Al Ahli'den ayrılarak Beşiktaş'la anlaşan Brezilyalı oyuncu, geçen sezon takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri olurken 2 yıllık kontratının da son 6 ayına geldi. Ancak Sambacı ile yapılan anlaşmada yer alan 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi halinde Josef, 2022- 2023 sezonuna kadar siyah-beyazlılarda kalacak. Süper Lig'de 15, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça çıkan 32 yaşındaki orta saha, bu sezon 5 kez daha Beşiktaş forması giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

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Josef ile 1 yıl daha
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