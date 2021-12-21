Kartal’da Karaveli kararı!

Önder Karaveli’nin son 2 maçta gösterdiği başarılı peformanstan memnun kalan yönetim, yeni hoca için acele etmeyecek
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör arayışlarında acele etmeme kararı aldı. Bunun nedeni ise 4-2 kazanılan Kayserispor maçı ile 2-2 berabere kalınan Fenerbahçe derbisinde takımın başında sahaya çıkan U19 takımının antrenörü ÖnderKaraveli'nin gösterdiği iyiperformans... 47 yaşındakiçalıştırıcının, hem taktik olarakhem de oyuncularla iletişimkonusundaki başarısının, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi memnun ettiği öğrenildi.
SEZONU TAMAMLAYABİLİR
Çebi'nin, yöneticilerle yaptığı toplantıda "Hoca konusundaacele etmeyelim. Devre bitsinyeniden değerlendirme yaparız" dediği belirtildi. Sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam etme fikrinin de ciddi şekilde masaya yatırıldığı ifade edildi. Göztepe veKonya maçlarında iyi sonuçlargelirse Karaveli ile sezonunbitirilmesi düşünülüyor.