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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Kartal’da Karaveli kararı!

Kartal’da Karaveli kararı!

Önder Karaveli’nin son 2 maçta gösterdiği başarılı peformanstan memnun kalan yönetim, yeni hoca için acele etmeyecek

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör arayışlarında acele etmeme kararı aldı. Bunun nedeni ise 4-2 kazanılan Kayserispor maçı ile 2-2 berabere kalınan Fenerbahçe derbisinde takımın başında sahaya çıkan U19 takımının antrenörü Önder Karaveli'nin gösterdiği iyi performans... 47 yaşındaki çalıştırıcının, hem taktik olarak hem de oyuncularla iletişim konusundaki başarısının, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi memnun ettiği öğrenildi.

SEZONU TAMAMLAYABİLİR
Çebi'nin, yöneticilerle yaptığı toplantıda "Hoca konusunda acele etmeyelim. Devre bitsin yeniden değerlendirme yaparız" dediği belirtildi. Sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam etme fikrinin de ciddi şekilde masaya yatırıldığı ifade edildi. Göztepe ve Konya maçlarında iyi sonuçlar gelirse Karaveli ile sezonun bitirilmesi düşünülüyor.

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Kartal’da Karaveli kararı!
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