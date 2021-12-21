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Giriş Tarihi: 21.12.2021 18:47 Son Güncelleme: 21.12.2021 18:49

Son dakika: Lider Trabzonspor, İzmir’de Altay’a konuk oluyor! Abdullah Avcı'nın 11'i belli oldu...

Son dakika: Lider Trabzonspor, İzmir’de Altay’a konuk oluyor! Abdullah Avcı’nın 11’i belli oldu...

Son dakika haberi… Süper Lig’in 18. haftasında lider Trabzonspor, İzmir ekibi Altay’a konuk oluyor. Saat 20.00’de başlayacak olan zorlu mücadelede son haftalardaki kötü gidişini sonlandırmak isteyen Altay, lidere çelme takmak isteyecek. Trabzonspor ise kazanarak rakipleriyle arasındaki farkı açmanın peşinde. Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Ömür, Djaniny, Cornelius.

SÜPER LİG'DE 18 YIL SONRA 51. KARŞILAŞMA

Süper Lig'de en son Altay'ın küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin geride kalan 50 mücadelesinde Altay'ın 10, Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Altay'ın 46 gol attığı bu mücadelelerde Trabzonspor ise 83 kez fileleri havalandırdı.

İzmir'deki 25 müsabakada ise Altay 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, bordo-mavili ekip ise 42 kez fileleri sarstı.

Trabzonspor rakibine karşı en farklı galibiyeti 1980-1981 sezonunda Trabzon'da 4-0'lık skorla alırken, Altay da bordo-mavili ekibi 1998-1999'da deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

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Son dakika: Lider Trabzonspor, İzmir’de Altay’a konuk oluyor! Abdullah Avcı'nın 11'i belli oldu...
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