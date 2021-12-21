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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Trabzonspor’da Djaniny şoku

Trabzonspor’da Djaniny şoku
DJANİNY'DEN Altay karşılaşması öncesi Trabzonspor'a kötü haber geldi. 30 yaşındaki futbolcu dünkü idman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya ağrılarının olduğunu söyledi. Böyle durumlarda futbolcusunu riske etmeyen Avcı da planlarını değiştirdi ve Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'e almaya karar verdi.

LİDER, İZMİR'DE ÜÇ PUAN ARIYOR
SÜPER Lig'de 42 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor, bugün 10 haftadır kazanamayan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Altay ile deplasmanda karşılaşacak. 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

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Trabzonspor’da Djaniny şoku
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