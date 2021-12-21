Tribünde 1.34 kenarda 2.00

Teknik direktör Fatih Terim, G.Saray'daki 4. döneminde en uzun görev süresini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, bu periyotta hocasının cezalı olduğu maçlarda büyük yara aldı. Galatasarayson 4 sezonda Fatih Terim'intribünde olduğu 23 lig maçında7 galibiyet, 10 beraberlik,6 yenilgi karnesine sahip. Terim'siz 1.34 olan puan ortalaması, İmparator saha kenarına geçtiğinde ise 2'ye çıkıyor. Fatih Terim'in kulübede olduğu son 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi söz konusu. Baba ocağı Adana'ya dün gelen Galatasaray'ın hocası, Adana Demirspor maçını da locadan takip edecek. Son haftalardaki hakem hatalarından şikâyet eden Terim, memleketinde6 maçlık galibiyet hasretineson vermeye çalışacak
DİAGNE: 1 AYA SAHADAYIM Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne dün operasyon geçirdi. Kalça ekleminde kırık olan oyuncu "1 ay sonra sahadayım" diyerek 'iyiyim' mesajı verdi.
FLORYA'DA GECE YEMİNİ
SON 6 haftada galibiyete hasret kalan G.Saray'da tek hedef, Adana Demirspor deplasmanında alınacak bir 3 puan ile kötü gidişe nokta koymak. 1-1 biten Başakşehir maçı sonrasında oyuncuların evlerine gitmediği, tesislerde buluşarak Florya'da gece toplantısı yapıldığı öğrenildi. Cimbom'dasakat Diagne'nin yerine Mohamed sahaya çıkacak,kale ise yine İsmail Çipe'ye emanet.