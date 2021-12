Üç büyükler’de analiz başarısı yok!

Doğru yönetimin ve analitik düşünmenin nasıl gelişim sağlayacağını Trabzonspor ile görüyoruz. Üç büyük kulüpte de analiz başarısı sıfırKadro istikrarından, yeni transferlerin verimine kadar her şey Trabzonspor'un neden zirvede tesadüfe yer bırakmadığının göstergesi.Bir taraf (Trabzonspor)problemlerini çözerken, diğerlerini kendi kendilerinesorunlar yarattılar. Çünkü planları yoktuveya yanlıştı.Üç kulüpte deanaliz başarısı 'sıfır'… Hepimiz nerede yanlış-eksikolduğunu gördük, eleştiriler yaptık. Onu bırakınson Fenerbahçe maçında oyunun rakibe geçtiğini görenFenerbahçe taraftarı zorla İrfan Can 'ı oyuna aldırdı. Sergen Yalçın başarısızlığını kabul etti, ayrıldı. Fatih Terim ile Vitor Pereira ise kabul etmiyorlar;'sorumluluk bizde' diyorlar hâlâ.Trabzonspormükemmel değil ama çok iyiyken 3 İstanbullu çokkötü 7 haftayı geride bıraktıkları için bu puan farkıvar. Yönetim ve teknik adam değişimlerinde aralarındanbiri bu farkı yapmış olsa çok daha öncekararlaralınırdı. Ancak Sergen Yalçın'ın iki kupalı hoca vekulüp efsanesi olması, Fatih Terim'in G.Saray'dakitartışılmaz statüsü ve Avrupa serüveni, F.Bahçe'deise sürekli teknik adam değiştiren başkanın EmreBelözoğlu ile yola devam etmeyip bir kez dahayanılması. Avrupa mesaisinin dezavantaj yarattığıdoğrudur. Ama kadro istikrarından, yeni transferlerinverimine kadar her şey Trabzonspor'un nedenzirvede tesadüfe yer bırakmadığının göstergesi.Bunun iki tane sebebivar.; iyi bir takım kuran teknik direktörünve ekibinin başarılı performansı.deİstanbul'un 3 büyüklerinin son derece kötüsaha içi performansları.3 büyük takımAvrupa, Milli Takım ve lig üçgenini kadro yapısıolarak tolere edemedi. Trabzonspor, sadeceligde oynamanın avantajını iyi kullandı,haftada bir maç oynayarakzihinsel açıdan hiç bölünme yaşamadanlige konsantre oldu ve bunu iyideğerlendirdi.Bu 4büyük takım arasında Galatasaray 'ıfarklı bir noktaya koyuyorum. Gençve tecrübesiz kadro Avrupa'dauyguladıkları oyun planıyla başarılıoldular, yenilgi yüzü görmediler. Buoyunu Fatih Terim lige taşımayıp gereksizrotasyonlar yaparak G.Saray'ın bugünküdurumuna gelmesine neden oldu.Şöhretli biryabancı teknik adamı getirmenin yüksek maliyetive transfer listesi var. Şenol Güneş'te ısrar edenlerkimlerdir bilmiyorum ama iki maçlık performansındadoğru oyuncu değişiklikleri, basın toplantılarındakiduruşuyla Önder Karaveli elbette kibüyük takdir topladı.Önder Karaveliile Beşiktaşlı oyuncular iki maçtır muhteşemoynuyor. Beşiktaş yönetimi, sezon planlamasını gelecekyıla bırakmalı, mevcut oyuncuları Karaveli'ye emanetetmeli. Yönetim eğer tecrübesiz diye düşünüyorsaligi bilen Şenol Güneş göreve getirilip yardımcısıda mutlaka Karaveli yapılmalı.Büyük takımlardayönetimler ve taraftarlar iddialı bir isim isterler.Ama bu tercihnasıl yapılacak o önemli. Eğer ideal bir isimbulanamayacaksa Karaveli ile devam edilmeli.AdnanDalgakıran'ın açıklamalarından anladığım,bütçesi düşük, genç oyunculardan oluşan birkadro kurup, bir nevi yeni bir 'feda sezonuna'geçmek istiyorlar.Pinheiro'yu da bu nedenle tercih ediyorlardı.Şampiyonlar Ligi'ndeki hezimetten sonrataraftarlarını da bu plana ikna etmeliler. Hâlâbir teknik adamla anlaşamamaları, gelecekiçin plana karar veremedikleri için. SanırımAhmet Nur Çebi, yaklaşan kongre öncesindebaşarısız görülmek istemiyor.Fenerbahçe derbiyi kazansaydı da Pereira'nın gönderileceği kesindi. Yönetim sadeceKenan Koçak derbiyi Kadıköy'de izledi. Bilic'in de adı uzun zamandır gündemde. F.Bahçe için bir teknik adam tarifi yapmak zor. Çünkü sadece 1 mağlubiyet almış Emre Belözoğlu 'nunilan edildiği ve sonrasında hiç yenilmediği futbolumuzda referansı Fenerbahçe'de başarısız olmuş olan Pereira'yı göreve getirmek, bundan sonrası için de tahminleri zorlaştırıyor. F.Bahçe taraftarının başarısız sonuçlar kadar, Pereira gönderildiğinde yerine getirilecek teknik adam tercihi konusundaortada. Kim gelirse gelsin, gelecek sezonun da planlarını yapmak zorunda. Dizilişten oyuncu tercihine kadar tartışmaya açık birçok kararı eleştirildiğinde verdiği tek cevap,olan ve kendince F.Bahçe tribünlerinin yüreğine oynayan Pereira'dan sonra özelliklebir hocaya ihtiyaç var.Pereira sonrası Başkan Ali Koç, camiayı rahatlatacak, taraftara güven verecek bir teknik adamı F.Bahçe'nin başına getirmeli. Kenan Koçak gelecek vadeden bir teknik direktör olabilir amaBilic doğru bir tercih değil. Çünkü Beşiktaş'ta çalıştı, onca desteğe rağmen şampiyonluk yaşamadı ve yaşatamadı.Ali Koç, Fenerbahçe'yi bu krizde ayağa kaldıracak olgun, tecrübeli bir teknik adamı getirmeli. Buna örnek isimlerYeni bir maceraya F.Bahçe camiasının ve taraftarının tahammülü yok. Çünkü başarısızlıklar konusunda bıçak kemiğe dayandı.Bu gibi durumlarda kriz dönemlerinin tecrübesine sahip, sadece takımı değil medyayı ve taraftarı da doğru yönetecek bir teknik adama ihtiyaç var. Bilic sezon başında Pereira'dan önce adaydı. Türkiye'yi biliyor. Şartlara yabancı değil.Şu anda takımın da en çok ihtiyaç duyduğu şey bu. Oyuncuların değerli olduklarını hissetmeleri ve yeniden futbola dönmeleri lazım. Bilic, ülkeyi iyi bilen teknik adam olarak doğru bir hamle.Kenan Koçak yeni nesil hocalardan, Milli Takım'da çok sevildi. Ama Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan şey doğru bir sistemde yönetilmesi. Başkan Ali Koç maceracı değil, analitik düşünen bir teknik adamda karar kılmalı.En başından Pereira'nın göreve getirilmesi hataydı. Çünkü daha evvelden kendisi hakkında ben de dahil herkes olumsuz görüş bildirmişti. Portekizli çalıştırıcı ile daha önce yollar ayrılmalıydı. Hiç olmasa Gaziantep yenilgisinden sonraDerbiye çıktıktan sonra bence devre arası beklenmeliydi. Bundan sonra en önemli nokta kimin teknik direktör olacağı. Öyle bir teknik adam tercihi yapılmalı ki bugünden, gelecek senenin planları yapılsın.