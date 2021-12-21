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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Üç büyükler’de analiz başarısı yok!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Üç büyükler’de analiz başarısı yok!
GÜRCAN BİLGİÇ
Doğru yönetimin ve analitik düşünmenin nasıl gelişim sağlayacağını Trabzonspor ile görüyoruz. Üç büyük kulüpte de analiz başarısı sıfır

BÜLENT TİMURLENK
Kadro istikrarından, yeni transferlerin verimine kadar her şey Trabzonspor'un neden zirvede tesadüfe yer bırakmadığının göstergesi.

SORU: Süper Lig tarihinde görülmemiş bir tablo var.. Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 17 ve Galatasaray'a da 18 puan fark attı. Tarihe geçen bu görüntü için yorumunuz nedir?

GÜRCAN BİLGİÇ: Bir taraf (Trabzonspor) problemlerini çözerken, diğerlerini kendi kendilerine sorunlar yarattılar. Çünkü planları yoktu veya yanlıştı. Doğru yönetimin ve analitik düşünmenin nasıl gelişim sağlayacağını Trabzonspor ile görüyoruz. Üç kulüpte de analiz başarısı 'sıfır'… Hepimiz nerede yanlış-eksik olduğunu gördük, eleştiriler yaptık. Onu bırakın son Fenerbahçe maçında oyunun rakibe geçtiğini gören Fenerbahçe taraftarı zorla İrfan Can'ı oyuna aldırdı. Sergen Yalçın başarısızlığını kabul etti, ayrıldı. Fatih Terim ile Vitor Pereira ise kabul etmiyorlar; 'sorumluluk bizde' diyorlar hâlâ. 17 maçta çözemedikleri sorunları, bundan sonra nasıl halledecekler bilemiyorum.



BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor mükemmel değil ama çok iyiyken 3 İstanbullu çok kötü 7 haftayı geride bıraktıkları için bu puan farkı var. Yönetim ve teknik adam değişimlerinde aralarından biri bu farkı yapmış olsa çok daha önce kararlar alınırdı. Ancak Sergen Yalçın'ın iki kupalı hoca ve kulüp efsanesi olması, Fatih Terim'in G.Saray'daki tartışılmaz statüsü ve Avrupa serüveni, F.Bahçe'de ise sürekli teknik adam değiştiren başkanın Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyip bir kez daha yanılması. Avrupa mesaisinin dezavantaj yarattığı doğrudur. Ama kadro istikrarından, yeni transferlerin verimine kadar her şey Trabzonspor'un neden zirvede tesadüfe yer bırakmadığının göstergesi.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bunun iki tane sebebi var. Birincisi; iyi bir takım kuran teknik direktörün ve ekibinin başarılı performansı. İkincisi de İstanbul'un 3 büyüklerinin son derece kötü saha içi performansları.

LEVENT TÜZEMEN: 3 büyük takım Avrupa, Milli Takım ve lig üçgenini kadro yapısı olarak tolere edemedi. Trabzonspor, sadece ligde oynamanın avantajını iyi kullandı, haftada bir maç oynayarak zihinsel açıdan hiç bölünme yaşamadan lige konsantre oldu ve bunu iyi değerlendirdi. Eğer Trabzonspor da Avrupa'da oynasaydı 3 büyükler gibi travma yaşardı. Bu 4 büyük takım arasında Galatasaray farklı bir noktaya koyuyorum. Genç ve tecrübesiz kadro Avrupa'da uyguladıkları oyun planıyla başarılı oldular, yenilgi yüzü görmediler. Bu oyunu Fatih Terim lige taşımayıp gereksiz rotasyonlar yaparak G.Saray'ın bugünkü durumuna gelmesine neden oldu.

EN MANTIKLI ÇÖZÜM KARAVELİ

SORU: Beşiktaş, mevcut teknik ekiple mi devam etmeli yoksa ikinci yarıya yeni bir teknik adamla mı başlamalı?

BÜLENT TİMURLENK: Şöhretli bir yabancı teknik adamı getirmenin yüksek maliyeti ve transfer listesi var. Şenol Güneş'te ısrar edenler kimlerdir bilmiyorum ama iki maçlık performansında doğru oyuncu değişiklikleri, basın toplantılarındaki duruşuyla Önder Karaveli elbette ki büyük takdir topladı. Futbol dünyası bu kadar naifliği ve güzelliği kaldırır mı? Bu zor soru ama her Beşiktaşlı gibi onun da hayali geçici olduğu yerde kalıcı olmaktır.



LEVENT TÜZEMEN: Önder Karaveli ile Beşiktaşlı oyuncular iki maçtır muhteşem oynuyor. Mücadeleye bakınca oyuncuların Karaveli'ye sahip çıktığını anlıyoruz. Beşiktaş yönetimi, sezon planlamasını gelecek yıla bırakmalı, mevcut oyuncuları Karaveli'ye emanet etmeli. Yönetim eğer tecrübesiz diye düşünüyorsa ligi bilen Şenol Güneş göreve getirilip yardımcısı da mutlaka Karaveli yapılmalı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Büyük takımlarda yönetimler ve taraftarlar iddialı bir isim isterler. Bu yönden bakıldığı zaman yeni bir teknik adam gelecek görüntüsü hakim. Ama bu tercih nasıl yapılacak o önemli. Eğer ideal bir isim bulanamayacaksa Karaveli ile devam edilmeli.

GÜRCAN BİLGİÇ: Adnan Dalgakıran'ın açıklamalarından anladığım, bütçesi düşük, genç oyunculardan oluşan bir kadro kurup, bir nevi yeni bir 'feda sezonuna' geçmek istiyorlar. Eğer taraftarlarını buna ikna ederlerse, Önder Karaveli gibi bir altyapı hocası, en mantıklı seçim olur. Pinheiro'yu da bu nedenle tercih ediyorlardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki hezimetten sonra taraftarlarını da bu plana ikna etmeliler. Hâlâ bir teknik adamla anlaşamamaları, gelecek için plana karar veremedikleri için. Sanırım Ahmet Nur Çebi, yaklaşan kongre öncesinde başarısız görülmek istemiyor.

OYUNCULARA BİLİC LAZIM

SORU: F.Bahçe, Pereira'nın görevine son verdi. Bilic ve Kenan Koçak'ın ismi geçiyor. Nasıl bir teknik adam gelmeli?

BÜLENT TİMURLENK:
Fenerbahçe derbiyi kazansaydı da Pereira'nın gönderileceği kesindi. Yönetim sadece hocasını göndermiş, derbiyi kaybetmiş bir yönetim olmayı tercih etmedi. Kenan Koçak derbiyi Kadıköy'de izledi. Bilic'in de adı uzun zamandır gündemde. F.Bahçe için bir teknik adam tarifi yapmak zor. Çünkü sadece 1 mağlubiyet almış Emre Belözoğlu'nun 'tecrübesiz' ilan edildiği ve sonrasında hiç yenilmediği futbolumuzda referansı Fenerbahçe'de başarısız olmuş olan Pereira'yı göreve getirmek, bundan sonrası için de tahminleri zorlaştırıyor. F.Bahçe taraftarının başarısız sonuçlar kadar, Pereira gönderildiğinde yerine getirilecek teknik adam tercihi konusunda yönetime güven duygusunu yitirdiği ortada. Kim gelirse gelsin, gelecek sezonun da planlarını yapmak zorunda. Dizilişten oyuncu tercihine kadar tartışmaya açık birçok kararı eleştirildiğinde verdiği tek cevap, "Ailemiz için savaşacağız" olan ve kendince F.Bahçe tribünlerinin yüreğine oynayan Pereira'dan sonra özellikle genç kuşakları fethetedecek, soyutla değil somutla ortaya çıkacak bir hocaya ihtiyaç var.



LEVENT TÜZEMEN: Pereira sonrası Başkan Ali Koç, camiayı rahatlatacak, taraftara güven verecek bir teknik adamı F.Bahçe'nin başına getirmeli. Kenan Koçak gelecek vadeden bir teknik direktör olabilir ama krizdeki Fenerbahçe'nin kurtarıcısı olamaz. Bilic doğru bir tercih değil. Çünkü Beşiktaş'ta çalıştı, onca desteğe rağmen şampiyonluk yaşamadı ve yaşatamadı. Ayrıca Bilic, Beşiktaş'ın stadının yapım aşamasında reklamlarda güçlü bir figür olarak oynadı ve camiayla da özdeşleşti. Ali Koç, Fenerbahçe'yi bu krizde ayağa kaldıracak olgun, tecrübeli bir teknik adamı getirmeli. Buna örnek isimler Lucescu ve Şenol Güneş kariyerinde olmalı. Yeni bir maceraya F.Bahçe camiasının ve taraftarının tahammülü yok. Çünkü başarısızlıklar konusunda bıçak kemiğe dayandı.

ÜRCAN BİLGİÇ: Bu gibi durumlarda kriz dönemlerinin tecrübesine sahip, sadece takımı değil medyayı ve taraftarı da doğru yönetecek bir teknik adama ihtiyaç var. Bilic sezon başında Pereira'dan önce adaydı. Türkiye'yi biliyor. Şartlara yabancı değil. Kısıtlı kadrosuyla iyi futbol oynatmıştı. Ama her şeyden önemlisi futbolcularla olan ilişkileri mükemmel bir teknik adam. Şu anda takımın da en çok ihtiyaç duyduğu şey bu. Oyuncuların değerli olduklarını hissetmeleri ve yeniden futbola dönmeleri lazım. Bilic, ülkeyi iyi bilen teknik adam olarak doğru bir hamle. İsmail Kartal ile de iki hafta önce görüştüklerini duydum. Kenan Koçak yeni nesil hocalardan, Milli Takım'da çok sevildi. Ama Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan şey doğru bir sistemde yönetilmesi. Başkan Ali Koç maceracı değil, analitik düşünen bir teknik adamda karar kılmalı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: En başından Pereira'nın göreve getirilmesi hataydı. Çünkü daha evvelden kendisi hakkında ben de dahil herkes olumsuz görüş bildirmişti. Portekizli çalıştırıcı ile daha önce yollar ayrılmalıydı. Hiç olmasa Gaziantep yenilgisinden sonra Beşiktaş derbisi öncesi gönderilmeliydi. Derbiye çıktıktan sonra bence devre arası beklenmeliydi. Bundan sonra en önemli nokta kimin teknik direktör olacağı. Öyle bir teknik adam tercihi yapılmalı ki bugünden, gelecek senenin planları yapılsın. O teknik direktöre taraftar da inansın.

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Üç büyükler’de analiz başarısı yok!
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