Volkan Demirel'den Fenerbahçe yorumu! "Doğru zaman doğru yer..."

Hedeflerimiz doğrultusunda başkanımıza söz verdim. Çok iyi bir takım aldım, Farioli'ye de teşekkür ediyorum. İyi bir kadro bırakmış geriye. Giriş ve gelişmesi olan bir takım, ben sonuçlandırmaya geldim.

Ekip işi benim için çok önemli. Yola çıktığım ekibimle devam edeceğim her zaman. Ekibe dahil olanlar olacaktır ama çıkanlar olmaz.