Volkan Demirel'den Fenerbahçe yorumu! "Doğru zaman doğru yer..."

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaşan ve ilk maçında Göztepe deplasmanında kazanan Volkan Demirel, ilk kez basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, iyi bir ekibe geldiğini belirtirken, başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Pereira sonrası hoca arayışında olduğu ve Karagümrük ile anlaşmasıydı kendisinin de adaylardan biri olabileceği konusundaki fikri sorulan Demirel, doğru zaman ve doğru yerin şu anda Karagümrük olduğunu söyledi.
Volkan Demirel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...
Birbirini anlayan güzel bir ekibin içine geldiğim için mutluyum. 2.5 yıllık anlaşma sağladık, hedeflerimiz büyük. Burada olduğum için mutluyum, önemli bir kulübe geldim.
Ben her zaman, 'zamanın ve yerin' doğru olması gerektiğini düşünürüm. Şu an doğru yerdeyim. Hedeflerim sırasıyla... Avrupa'da da çalışmak isterim. Yarın Fenerbahçe maçımız var, en iyi şekilde çıkıp oynayacağımızı düşünüyorum.
Hedeflerimiz doğrultusunda başkanımıza söz verdim. Çok iyi bir takım aldım, Farioli'ye de teşekkür ediyorum. İyi bir kadro bırakmış geriye. Giriş ve gelişmesi olan bir takım, ben sonuçlandırmaya geldim.
Ekip işi benim için çok önemli. Yola çıktığım ekibimle devam edeceğim her zaman. Ekibe dahil olanlar olacaktır ama çıkanlar olmaz.
İlk maç öncesinde çok heyecanlıydım. Bir kıza aşık olursunuz da hep onu düşünürsünüz ya... İşte öyle bir heyecandı benim için.
Caner'in Türk futboluna kattıkları ortada. Her ne kadar eleştirilse de başarılı biri. İlk maçta gol atarak bana, 'Volkancım hoş geldin' demesi büyük mutluluktu benim için.
Transferlerimiz olacak ama genç kardeşlerimize de şans vereceğim. Bu arkadaşlarımızı Türk futboluna kazandırmak istiyorum.
Başkanımız ve buradaki ekip mükemmel bir takım kurmuş. Göztepe gibi bir deplasmanda kazanmak kolay değil.