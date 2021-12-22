Abdullah Avcı: Visca’yı isterim

“Visca çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor. Onu tabii ki isterim. Ancak kulübü, mukavelesi gibi detaylar var
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına övgü yağdırdı. Transfer planlamasıyla ilgili de konuşan başarılı hoca, şu ifadeleri kullandı: "Zor müsabaka olacağını söylemiştim. 2. yarı erken gol bulduk, oyun yine dalgalandı. Uğurcan 1-2 kez devreye girdi. Geridüşüp kazanmak kolay değil. 2 oyuncudaha transfer etmeyi planlıyoruz.Edgar'ın sahada görüntüsü kötüydüama dışarıda kendisini iyi hissetmiş.Dizinde bir esneme var gibi gözüküyor." Avcı, Visca'yla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Visca çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor ve şu an rakibim. Visca gibi bir oyuncuyu tabii ki isterim. Ancak kulübü, mukavelesi birçok detay var. Maçı kazanalım, sonra bakarız."
TARAFTARA MESAJ VAR
Avcı, "Oyuncularımı tebrik ediyorum ve onları çok seviyorum. Herkes bu sene, 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Savunmayı da hücumu da beraber yapacağımız taraftarımızı cumartesi müsabakaya bekliyoruz" dedi.