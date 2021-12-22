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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Abdullah Avcı: Visca’yı isterim

Abdullah Avcı: Visca’yı isterim

Visca çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor. Onu tabii ki isterim. Ancak kulübü, mukavelesi gibi detaylar var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına övgü yağdırdı. Transfer planlamasıyla ilgili de konuşan başarılı hoca, şu ifadeleri kullandı: "Zor müsabaka olacağını söylemiştim. 2. yarı erken gol bulduk, oyun yine dalgalandı. Uğurcan 1-2 kez devreye girdi. Geri düşüp kazanmak kolay değil. 2 oyuncu daha transfer etmeyi planlıyoruz. Edgar'ın sahada görüntüsü kötüydü ama dışarıda kendisini iyi hissetmiş. Dizinde bir esneme var gibi gözüküyor." Avcı, Visca'yla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Visca çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor ve şu an rakibim. Visca gibi bir oyuncuyu tabii ki isterim. Ancak kulübü, mukavelesi birçok detay var. Maçı kazanalım, sonra bakarız."

TARAFTARA MESAJ VAR
Avcı, "Oyuncularımı tebrik ediyorum ve onları çok seviyorum. Herkes bu sene, 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Savunmayı da hücumu da beraber yapacağımız taraftarımızı cumartesi müsabakaya bekliyoruz" dedi.

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Abdullah Avcı: Visca’yı isterim
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