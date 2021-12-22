Aslan kendini 7 bitirdi

6 haftalık galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıkan Cimbom’u Adana Demirspor nakavt etti, özlem 7 maça çıktı
Mavi Şimşekler'in iki golü de G.Saray'dan kiralanan Yunus'tan geldi Ligde son galibiyetini ekim ayında alan Galatasaray, önce şampiyonluğa havlu atmış sonra ilk 10 dışında kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım 6 haftalık kötü gidişe Adana'da 'dur' diyemedi ve kiralık oyuncusu Yunus Akgün'ün gollerine teslim oldu. Başta Yunus olmak üzere her oyuncuda Montella etkisini gördüğümüz Adana Demirspor yükselişini sürdürdü, Galatasaray ise tribünde cezalı hocası Fatih Terim'le dibe vurdu. İlk yarıda dengeli bir oyun oynandı. Ömer Bayram ve Mohamed iki net fırsatı harcadı. İkinci devrenin başında Yunus Akgün 5 dakika arayla attığı iki golle maçı bitirdi. Vargas'ın paslarında önce çaprazdan köşeyi kapatmayan İsmail Çipe'yi sağıyla cezalandıran Yunus, sonra uzaklardan soluyla topu jeneriklik 90'a astı. 2-0 geridüşen Aslan, değişikliklerleoyunu çevirmeye çalışsada Babel'in sert şutundave kornerde Nelsson'unvurduğu kafada kaleciMuric'i geçemedi.
TAYLAN VE CİCALDAU ANTALYA MAÇINDA YOK
GALATASARAY'DA sarı kart gören Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü. Bu iki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın cumartesigünü kendi sahasındaAntalyaspor ile oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.
VARGAS KRALLIĞA YÜRÜYOR
ADANA Demirspor'un Arjantinli yıldızı Vargas, Yunus Akgün'e yaptığı iki asist ile birlikte zirveye de çıktı. Tangocu bu sezon 8 asiste ulaşırken Başakşehirli Visca ile birlikte asist krallığında zirvede yer alıyor. Vargas ayrıca attığı 4 golle toplamda da 12 gole direkt etki etti. 24 yaşındaki oyuncu, Yunus'u da tebrik ederek jeneriklik ikinci golden çok ilk golünü beğendiğini belirtip, "Çünkü ters ayağı ile attı" dedi.
TEKMELİ SEVİNÇ!
Yunus Akgün, Balotelli'nin gol sonrası kendisine attığı tekmeyi, "Balotelli müthiş bir insan. Ben de beklemiyordum, tekme attı. Birbirimizi çok seviyoruz" sözleriyle yorumladı.
YUNUS: G.SARAY'A ÇOK GÜÇLÜ DÖNECEĞIM
ATTIĞI iki golle yetiştiği kulüp olan G.Saray'ı yıkan Yunus Akgün, şunları söyledi: "Fazla konuşmak istemiyorum, benim için duygusal bir maçtı. Ben, Galatasaray'da büyüdüm. Bize, G.Saray'da 'Nerede olursan ol, her zaman en iyisini yap' diye öğrettiler. Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, G.Saray'a da o kadar güçlü döneceğim."