Beşiktaş, Pinheiro’dan dersini aldı

Fenerbahçe gibi Beşiktaş'ta da teknik direktör arayışı sürüyor… Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Bruno Pinheiro'dan büyük bir çalım yiyen siyah-beyazlılar, aynı hataya düşmemek için ince eleyip sık dokuyor. Yönetim, Portekizli hocayla anlaştığını açıklarken Pinheiro ise kulübü Estoril'de kaldığını duyurarak, Beşiktaş yönetimini taraftarın önüne atmıştı. Altyapıdan A Takım'a gelen Önder Karaveli'nin görev yaptığı iki maçta ortaya koyduğu performans da bu konuda yönetimin elini rahatlatıyor.

YENİ SEZONA YENİ HOCA

Siyah-beyazlılar ilk etapta ilk yarıyı Karaveli ile tamamlamak, istediği hocayı bulamaması halinde ise sezon sonuna kadar 47 yaşındaki hocayla yoluna devam etmek istiyor. Ancak Şenol Güneş ismi gündemdeki yerini Başkan Ahmet Nur Çebi nedeniyle koruyor. Çebi'nin hedefi yeni hocasını bulup, gelecek sezona da hazırlıklı başlamak. Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda eden Başkan Çebi, ligin ikinci yarısında taraftarı heyecanlandıran ve ilk 3'ü kovalayan bir takım oluşturmak istiyor.

BAŞKAN TAKİPTE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımı yalnız bırakmıyor. Göztepe karşılaşması hazırlıkları dün yapılan idmanla başlarken, Başkan Çebi ile Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti. Antrenmandan önce 26 yaşına giren Umut Meraş'ın da doğum günü kutlandı.

ÜSTÜNLÜK KURDU

Bu arada Önder Karaveli, Beşiktaş'ın başında çıktığı iki maçta da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. 4-2 kazandığı Kayseri maçında takımı %73.4 ile topa daha çok hakim oldu. Rakipten daha çok ikili mücadele (%56.6) ve hava topu (%65) kazandı. F.Bahçe derbisinde ise %58.9 topla oynama, %53.9 ikili mücadele kazanan taraftı. Sadece hava topu kazanmada (41.7) F.Bahçe'nin gerisinde kaldı.

FATİH DOĞAN - SİSTEMİN İÇİNDE OLMALI

- Beşiktaş yönetimi teknik direktör konusunda nasıl bir yol izliyor?

Önder Karaveli iki maçta yaptığı dokunuşlarla hem taraftarın hem yönetimin ama özellikle de futbolcuların saygısını kazandı. Sevgi başka bir şeydir ama saygıyı kazanmak bu seviyedeki teknik adamlar için kıymetlidir. Kayseri karşılaşmasından önce Önder Hoca ile en azından ilk yarı sonuna kadar devam edilmesi ve ona bir fırsat verilmesi gerektiğini söylemiştim. En sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim; Önder Karaveli ister birinci adam, ister yardımcı kadroda ama mutlaka sistemin içinde yer almalı. Yönetim bir iki hafta içinde beklediği çıkış yolunu görebiliyorsa sezon sonuna kadar Önder Hoca ile devam etme ihtimalini masaya koymalıdır. Ancak yönetim; Şenol Güneş'i getirip İbrahim Üzülmez'i yardımcısı yapmak ya da Rıza Çalımbay ile çalışmak gibi formüller üzerinde duruyorsa, Önder Hoca da sistemin parçası haline getirilebilir.



- Önder Karaveli bu işin altından kalkabilir mi?

Önder Hoca'yı 25 yılı aşkın süredir tanıyorum. Serpil Hamdi Tüzün ekolünün bir parçası. Kayseri ve Fenerbahçe maçlarındaki tercihleri, oyuna ve oyuncuya dokunuşları, bu ülkede öne çıkmamış bir çok teknik adamın ışığı olmuştur. En büyük kazanç budur.