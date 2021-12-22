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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Demirel: Duygusal bir maça çıkacağım

Demirel: Duygusal bir maça çıkacağım
VAVACARS F.Karagümrük, yeni teknik direktörü Volkan Demirel için dün imza töreni düzenledi. 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan Demirel, hedeflerini ve bugün oynayacakları Fenerbahçe maçını şu sözlerle değerlendirdi: "Hedeflerim sadece Türkiye değil yurt dışını da kapsıyor. Bu yolculuğun en iyi şekilde gideceğine söz veriyorum. Göztepe maçında aldığımız güzel sonucu Fenerbahçe karşısında sürdürmek istiyorum. Benim için duygusal bir karşılaşma olacak. Yönetimle henüz transfer için konuşmadık. Genç arkadaşlarımızı takıma kazandırmak istiyoruz. Caner'in galibiyet golü ekstra motivasyon oldu."

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Demirel: Duygusal bir maça çıkacağım
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