Demirel: Duygusal bir maça çıkacağım

VAVACARS F.Karagümrük, yeni teknik direktörü Volkan Demirel için dün imza töreni düzenledi. 2.5 yıllık sözleşmeyeimza atan Demirel, hedeflerini ve bugün oynayacakları Fenerbahçe maçını şu sözlerle değerlendirdi: "Hedeflerim sadeceTürkiye değil yurt dışınıda kapsıyor. Bu yolculuğun en iyi şekilde gideceğine söz veriyorum. Göztepe maçındaaldığımız güzel sonucuFenerbahçe karşısında sürdürmekistiyorum. Benim için duygusal bir karşılaşma olacak. Yönetimle henüz transfer için konuşmadık. Genç arkadaşlarımızı takıma kazandırmak istiyoruz. Caner'in galibiyet golü ekstra motivasyon oldu."