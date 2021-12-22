Fatih Terim yoksa serbest düşüşte!

G.Saray, son 4 sezonda deneyimli hocanın tribünde olduğu 24 lig maçında 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Puan ortalaması 1.29’a kadar geriledi
Cezası nedeniyle tribünde yer alan Fatih Terim, maç boyunca Selçuk İnan ve Necati Ateş ile irtibat kurarken verdiği taktikler de skoru değiştirmeye yetmedi. G.Saray son 4 sezonda Terim'in tribünde olduğu 24 lig maçında 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. İmparator'un cezalı olduğu karşılaşmalarda puan ortalaması dün alınan yenilgi ile birlikte 1.29'a kadar geriledi. Deneyimli çalıştırıcının sahakenarında olduğu son 23 maçta ise 14galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alındı. Terim'in kulübede olduğu karşılaşmalarda puan ortalaması 2'ye ulaşıyor.
ADANA'DA MUHTEŞEM ŞOV Adana Demirspor taraftarının hazırladığı koreografi büyük beğeni topladı. Hocaları Montella'ya gladyatör kıyafeti giydiren lacivert-mavili tribünler, "Onlara hiçbir şey vermeyin, onların her şeyini alın" pankartını açıp Rocky serisi ile özdeşleşen 'Kaplanın Gözü' şarkısıyla takımlarını karşıladı.