Pinheiro’dan dersini aldı

Siyah-beyazlı yönetim, Portekizli hoca Pinheiro’da yaşadığı hataya düşmek istemiyor. Elinde şu an Karaveli olduğu için de en uygun ismi bulmak için acele etmiyor
Fenerbahçe gibi Beşiktaş'ta da teknik direktör arayışı sürüyor… Sergen Yalçın'ınayrılığı sonrası BrunoPinheiro'dan büyük bir çalımyiyen siyah-beyazlılar, aynı hataya düşmemek için ince eleyip sık dokuyor. Yönetim, Portekizli hocayla anlaştığını açıklarken Pinheiro ise kulübü Estoril'de kaldığını duyurarak, Beşiktaş yönetimini taraftarın önüne atmıştı. Altyapıdan A Takım'a gelen Önder Karaveli'nin görev yaptığı iki maçta ortayakoyduğu performans dabu konuda yönetimin elinirahatlatıyor.
YENİ SEZONA YENİ HOCA
Siyah-beyazlılar ilk etapta ilk yarıyı Karaveli ile tamamlamak, istediği hocayı bulamaması halinde ise sezon sonuna kadar 47 yaşındaki hocayla yoluna devam etmek istiyor. Ancak ŞenolGüneş ismi gündemdekiyerini Başkan AhmetNur Çebi nedeniylekoruyor. Çebi'nin hedefi yeni hocasını bulup, gelecek sezona da hazırlıklı başlamak. Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda eden Başkan Çebi, ligin ikinci yarısında taraftarı heyecanlandıran ve ilk 3'ü kovalayan bir takım oluşturmak istiyor.
BAŞKAN TAKİPTE
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımı yalnız bırakmıyor. Göztepe karşılaşması hazırlıkları dün yapılan idmanla başlarken, Başkan Çebi ile Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti. Antrenmandan önce 26 yaşına giren Umut Meraş'ın da doğum günü kutlandı.
ÜSTÜNLÜK KURDU
Karaveli, Beşiktaş'ın başında çıktığı iki maçta da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. 4-2 kazandığı Kayseri maçında takımı %73.4 ile topa daha çok hakim oldu. Rakipten daha çok ikili mücadele (%56.6) ve hava topu (%65) kazandı. F.Bahçe derbisinde ise %58.9 topla oynama, %53.9 ikili mücadele kazanan taraftı. Sadece hava topu kazanmada (41.7) F.Bahçe'nin gerisinde kaldı.
2 SORU 2 CEVAP
Fatih DOĞAN
Sistemin içinde olmalı Beşiktaş yönetimi teknik direktörkonusunda nasıl bir yol izliyor?
Önder Karaveli iki maçta yaptığıdokunuşlarla hem taraftarın hemyönetimin ama özellikle de futbolcularınsaygısını kazandı. Sevgibaşka bir şeydir ama saygıyı kazanmakbu seviyedeki teknik adamlar içinkıymetlidir. Kayseri karşılaşmasındanönce Önder Hoca ile en azından ilkyarı sonuna kadar devam edilmesi veona bir fırsat verilmesi gerektiğini söylemiştim.En sonda söyleyeceğim şeyibaşta söyleyeyim; Önder Karaveliister birinci adam, ister yardımcıkadroda ama mutlaka sisteminiçinde yer almalı. Yönetim biriki hafta içinde beklediği çıkış yolunugörebiliyorsa sezon sonuna kadarÖnder Hoca ile devam etme ihtimalinimasaya koymalıdır. Ancak yönetim;Şenol Güneş'i getirip İbrahimÜzülmez'i yardımcısı yapmak ya daRıza Çalımbay ile çalışmak gibi formüllerüzerinde duruyorsa, Önder Hocada sistemin parçası haline getirilebilir. Önder Karaveli bu işin altındankalkabilir mi?
Önder Hoca'yı 25 yılı aşkın süredirtanıyorum. Serpil Hamdi Tüzünekolünün bir parçası. Kayseri veFenerbahçe maçlarındaki tercihleri,oyuna ve oyuncuya dokunuşları,bu ülkede öne çıkmamış birçok teknik adamın ışığı olmuştur.En büyük kazanç budur.