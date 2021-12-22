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Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:07 Son Güncelleme: 22.12.2021 18:09

Skandal hata sonrası kırmızı kart gördü! Sam Adekugbe gözyaşlarını tutamadı...

Skandal hata sonrası kırmızı kart gördü! Sam Adekugbe gözyaşlarını tutamadı...

Süper Lig'in 18. haftasında bu sezon ligde zirve yarışında yer alan Konyaspor ve Hatayspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça heyecanlı geçerken, Hataysporlu Sam Adekugbe, maça damga vuran isim oldu. Gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Kanadalı oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin başarılı ekiplerinden Konyaspor ile Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalıyor.

Bordo-Beyazlılar, ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Konyaspor ise 33 puanla 2. sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona ererken, Hatayspor'da Sam Adekugbe, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rakibi Serdar Gürler'e yaptığı iki farklı faulde sarı kart gören Adekugbe, ikinci sarı kartın ardından gözyaşlarını tutamadı ve takımını yalnız bıraktı.

Adekugbe'nin oyundan atılması sonrasında ise Kanadalı oyuncuyu ilk teselli eden faul yaptığı isim Serdar Gürler oldu.

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Skandal hata sonrası kırmızı kart gördü! Sam Adekugbe gözyaşlarını tutamadı...
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