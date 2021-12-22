Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe, Volkan Demirelli Fatih Karagümrük deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:52 Son Güncelleme: 22.12.2021 18:55

Son dakika: Fenerbahçe, Volkan Demirelli Fatih Karagümrük deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe, Volkan Demirelli Fatih Karagümrük deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası ilk maçına eski futbolcusu Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşısında çıkıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Sarı-lacivertli takımda Altay Bayındır ile Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi.

İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkıyor. Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada oynamayacak.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA!

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

VOLKAN DEMİREL, FENERBAHÇE'YE KARŞI!

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Volkan Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

İstanbul temsilcisinde deneyimli oyuncu Caner Erkin de yarın forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

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Son dakika: Fenerbahçe, Volkan Demirelli Fatih Karagümrük deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
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