Son dakika: Miralem Pjanic açıkladı! Devre arasında Barcelona’ya dönecek mi?

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı oyuncu Miralem Pjanic, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yıldız oyuncu, basında çıkan Barcelona'ya geri döneceği iddialarına yanıt verirken, Sergen Yalçın hakkında da konuştu.
Miralem Pjanic'in açıklamaları şöyle:
"Beşiktaş'ta mutluyum, sezonu tamamlamadan bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Takım arkadaşlarımla ve başkanımızla iyi bir ilişkim var. Muhteşem bir kulüpteyim. Sezon sonuna kadar buradayım ama daha sonrasında ne olacak bilmiyorum."
"Sergen hocamız, çok saygı duyduğumuz biri. Bu kulübe kattıkları tartışılamaz. Futbolda böyle ayrılıklar yaşanabiliyor."
"Önümüzdeki sürece maç maç bakıyoruz. Takım olarak puan tablosunda bulunduğumuz yerden memnun değiliz."
"Trabzonspor, en organize görüntü veren takım. Kusursuz bir görüntü vermiyorlar belki ama organizeler, bu yüzden de liderler."