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Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:26 Son Güncelleme: 22.12.2021 19:05

Son dakika: Miralem Pjanic açıkladı! Devre arasında Barcelona'ya dönecek mi?

Son dakika: Miralem Pjanic açıkladı! Devre arasında Barcelona’ya dönecek mi?

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Bosna Hersekli yıldız oyuncu Miralem Pjanic, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Barcelona'ya geri döneceği iddialarına cevap veren Pjanic, Sergen Yalçın hakkında da konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı oyuncu Miralem Pjanic, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldız oyuncu, basında çıkan Barcelona'ya geri döneceği iddialarına yanıt verirken, Sergen Yalçın hakkında da konuştu.

Miralem Pjanic'in açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş'ta mutluyum, sezonu tamamlamadan bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Takım arkadaşlarımla ve başkanımızla iyi bir ilişkim var. Muhteşem bir kulüpteyim. Sezon sonuna kadar buradayım ama daha sonrasında ne olacak bilmiyorum."

"Sergen hocamız, çok saygı duyduğumuz biri. Bu kulübe kattıkları tartışılamaz. Futbolda böyle ayrılıklar yaşanabiliyor."

"Önümüzdeki sürece maç maç bakıyoruz. Takım olarak puan tablosunda bulunduğumuz yerden memnun değiliz."

"Trabzonspor, en organize görüntü veren takım. Kusursuz bir görüntü vermiyorlar belki ama organizeler, bu yüzden de liderler."

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Son dakika: Miralem Pjanic açıkladı! Devre arasında Barcelona'ya dönecek mi?
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