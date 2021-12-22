Son dakika: Miralem Pjanic açıkladı! Devre arasında Barcelona’ya dönecek mi?

Miralem Pjanic'in açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş'ta mutluyum, sezonu tamamlamadan bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Takım arkadaşlarımla ve başkanımızla iyi bir ilişkim var. Muhteşem bir kulüpteyim. Sezon sonuna kadar buradayım ama daha sonrasında ne olacak bilmiyorum."