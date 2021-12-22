Talimat ve yasak yok

G.SARAY'DA başkan yardımcılığı ve Sportif A.Ş'deki görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir'in kulüp binasına giriş yasağı getirildiğine dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi. G.Saray, "Başkanımız Burak Elmas'ın, Sayın Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirdiği ve bu konuda güvenlik birimine talimat verdiğine dair haberler gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı. Epözdemir geçen hafta yaptığı basın toplantısında, "G.Saray Sportif AŞ BaşkanVekilliği ve yönetim kurulu üyeliğigörevlerimden derin fikir ayrılığınedeniyle istifa ettim" demişti.