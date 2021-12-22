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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Talimat ve yasak yok

Talimat ve yasak yok
G.SARAY'DA başkan yardımcılığı ve Sportif A.Ş'deki görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir'in kulüp binasına giriş yasağı getirildiğine dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi. G.Saray, "Başkanımız Burak Elmas'ın, Sayın Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirdiği ve bu konuda güvenlik birimine talimat verdiğine dair haberler gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı. Epözdemir geçen hafta yaptığı basın toplantısında, "G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerimden derin fikir ayrılığı nedeniyle istifa ettim" demişti.

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