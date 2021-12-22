Trabzonspor için Caner Erkin iddiası

Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken sezon başında da gündeme gelen Caner Erkin'in adı yeniden bordo-mavililerle anılmaya başlandı. Fatih Karagümrükforması giyen tecrübeli futbolcununTrabzonspor'a gelmekistediği iddia edilirkenyönetim kurulunun ise bukonuda şu ana kadar herhangibir girişimde bulunmadığıöğrenildi. Kulübüyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki sol bek, Karagümrük'le 13 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
HORONLU KUTLAMA
Trabzonsporlu futbolcuların maç sonrası keyfi yerindeydi. İzmir dönüşü uçakta Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Dorukhan Toköz ve Berat Özdemir horon oynayarak galibiyeti kutladı.
STADA SEYYAR VAR ARACI!
Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada ilginç bir gelişme yaşandı. Altyapı yetersizliği nedeniyle stadyum dışına özel VAR aracı gönderildi. Normalde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinden maçı takip etmesi gereken VAR hakemi Volkan Bayarslan, bu otobüsün içinde görev yaptı.