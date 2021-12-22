Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor için Caner Erkin iddiası
Giriş Tarihi: 22.12.2021

Trabzonspor için Caner Erkin iddiası

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor için Caner Erkin iddiası
Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken sezon başında da gündeme gelen Caner Erkin'in adı yeniden bordo-mavililerle anılmaya başlandı. Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edilirken yönetim kurulunun ise bu konuda şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Kulübüyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki sol bek, Karagümrük'le 13 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

HORONLU KUTLAMA
Trabzonsporlu futbolcuların maç sonrası keyfi yerindeydi. İzmir dönüşü uçakta Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Dorukhan Toköz ve Berat Özdemir horon oynayarak galibiyeti kutladı.

STADA SEYYAR VAR ARACI!
Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada ilginç bir gelişme yaşandı. Altyapı yetersizliği nedeniyle stadyum dışına özel VAR aracı gönderildi. Normalde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinden maçı takip etmesi gereken VAR hakemi Volkan Bayarslan, bu otobüsün içinde görev yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar: Yeni modelimizin temeli yüksek büyüme ve düşük cari açık
Son dakika: Merkez Bankası duyurdu! Döviz hesabını TL'ye çevirene destek
Son dakika: Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil fiyatları güncellendi! Ortalama yüzde 20 indirim...
Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü! İşte ele alınan konular
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG fiyatları için ‘Ciddi düşüş’ olacak
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrıldığı iddia edilmişti! Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den flaş ayrılık açıklaması
TOGG, 40 bin uçaklı 'dijital konvoy' ile ABD’ye gidiyor! İşte ilk görüntüler
SON DAKİKA | Emekli ve memur maaşları 2022 için yeni formül: Erken zam! Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ korkuttu! Derya Uluğ yoğun bakımda!
Son dakika: Fırtına, İzmir'de Cornelius'la esti! Trabzonspor zirvede farkı açıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor için Caner Erkin iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA