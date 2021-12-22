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Giriş Tarihi: 22.12.2021 14:35

Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti uçakta horon ve kolbastı ile kutladı

AA
Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti uçakta horon ve kolbastı ile kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor'da, futbolcular dönüş yolunda uçakta horon ve kolbastı oynadı.

Maçın ardından THY'ye ait özel uçakla Trabzon'a hareket eden kafilede yer alan futbolcuların, uçağın koridorunda horon ve kolbastı oynama görüntüleri Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandı.

Bordo-mavili oyuncular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir ile Serkan Asan'ın horon oynadığı, teknik ekipte yer alanların da futbolculara eşlik ettiği görüldü.

Trabzonspor'dan Altay galibiyeti sonrası uçakta kolbastı ve horon | Video

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Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti uçakta horon ve kolbastı ile kutladı
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