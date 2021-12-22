Tüm yollar Bilic’e çıkıyor

Kenan Koçak’ı vermeye Futbol Federasyonu sıcak değil ve tazminatı yüksek. Löw sezon devam ederken takım çalıştırmak istemiyor. Slaven Bilic için ocak ayı bekleniyor. İsmail Kartal’a teklif yapılmadı
Yarım kalan hikâyesini tamamlamaya gelen Vitor Pereira, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalınca 5.5 aylık yeni hikâyesini de yarım bıraktı. Bugün oynanacak Karagümrük maçında takımı sahaya geçen sezonlarda olduğu gibi Zeki Göle çıkaracak. Fenerbahçe yönetiminin hedefi; yeni hocasını ikinci yarıya yetiştirmek. İşte gündemegelen isimler:
TFF'DEN KOÇAK'A İZİN YOK
Fenerbahçe yönetimi, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcısı KenanKoçak ile görüşmeyi3 hafta önce yaptı. Koçak, ekip çalışmalarına dahi başlarken, tazminatının yüksek olduğu bildirildi. Dün ise TFF yöneticisi Hamit Atıntop, Koçak'ı bırakmaya sıcak olmadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'yeverme niyetimizyok. Konu kapansın lütfen.Kendisi göreve yeni başladıve uzun vadeli hedeflerimizdoğrultusunda çalışıyoruz.Bir spekülasyon, bir dedikoduvakit kaybettiriyor."
KADERİ KENDİ ELİNDE F.BAHÇE için en güçlü aday durumundaki Slaven Bilic ile haziran ayında görüşülmüş ama anlaşılamamıştı. Hırvat teknik adam o dönem yönetime "Eğer ocakta ihtiyaçolursa tazminatımı kendimhalledeceğime söz veriyorum" demişti. Çin kulübü BJ Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli çalıştırıcı, mukavelesini feshetmeyi başarırsa F.Bahçe kendisine imza attırmaya hazır. 53 yaşındaki Bilic, 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
LÖW SEZON ORTASINA SICAK DEĞİL UZUN yıllar Almanya Milli Takımı'da görev yapan ve Dünya Şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw, kariyerinin başında (1998-99) Fenerbahçe'yiçalıştırdığı için camiaya, lige ve Türkiye'ye yabancı değil. Yaz döneminde Başkan Ali Koç tecrübeli hoca ile masaya oturmuş ancak "2020Avrupa Şampiyonası sonrası bir yıl dinlenmekistiyorum" yanıtını almıştı. İsmi yeniden gündeme gelen 61 yaşındaki teknik adamın "Sezon devam ederken takım almayacağım" diyerek tekliflere kapıyı kapadığı bildirildi.
İSMAİL KARTAL'A TEKLİF GİTMEDİ
UZUN yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'ye 2010'da yardımcı antrenör olan İsmail Kartal, 2014-15 sezonunda teknik adamlık yaptı. 60 yaşındaki hoca, o sezonu ikinci sırada tamamladı. Tecrübeli çalıştırıcı, adaylar arasında gösterilse de henüz kendisine ulaşan bir teklif yok. Yönetimden kimsenin Kartal ile temasa geçmediği gelen bilgiler arasında.
VİTOR PEREİRA PARASINI İSTEDİ
FENERBAHÇE'NIN kovduğu teknik direktör Vitor Pereira, Flamengo ile flört halinde... Brezilya basını, Portekizli hocanın Flamengo için 1 numaralı teknik direktör adayı haline geldiğini yazdı. Bu arada Pereira, kendisinin ve yardımcılarının kalan alacaklarının hepsini istedi.
BERİSHA İKİNCİ YARIYA KADAR YOK
Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha'dan kötü haber geldi. 23 yaşındaki oyuncunun dün ağrı şikâyeti sonrası MR'ının çekildiği ve sağ arka üst adalesinde grade 2b zorlanma tespit edildiği açıklandı. Berisha böylece Karagümrük ve pazar oynanacak Yeni Malatya maçlarında forma giyemeyecek. Ligin ikinci yarısında ise sahalara dönmesi bekleniyor.