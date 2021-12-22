Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken açıklama! "45 dakika daha oynasaydık..."

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"Hem penaltı hem kırmızı kart, sonrasında Caner'in atılması. Kırmızı kartın doğal olduğunu söylüyorlar arkadaşlarımız. Caner'le konuşuyorum, dokunmam veya kötü bir şeyim olmadı dedi. Orada olmadığım için Caner'e inanmak zorundayım."

"Devre arasında hakeme sorduğumda cevap veremedi. Penaltıdan sonra ikinci bir ceza verilmiyor diye biliyordum ama Caner'in kırmızısına anlam veremedim. Hakemlere saygı duyuyorum, onlar için hiçbir zaman bir şey demeyeceğim."

"1 hafta olacak. Formasyonlar, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin... Hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar."

"Belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Belki de bulduğumuz pozisyonlardan gol atabilirdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır, 9 kişi nasıl oynanır, hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu."

"Benim için yoğun bir maçtı. Yenilmek ve yenmek futbolun içinde olan şeyler. Benim tek derdim, takıma kendimi ifade edebilmek. Çok kaliteli bir takıma sahibim. Herkese çok teşekkür ederim. Bugün Türkiye'ye takım olma yolunda bir gösteride bulunduk."