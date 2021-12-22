Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken açıklama! "45 dakika daha oynasaydık..."
Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:46 Son Güncelleme: 22.12.2021 22:49

Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken açıklama! "45 dakika daha oynasaydık..."

Volkan Demirel’den Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken açıklama! 45 dakika daha oynasaydık...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, kulüp efsanesi Volkan Demirel'in çalıştırdığı Karagümrük'e konuk oldu. Zorlu karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 9 kişi kalan rakibine diş geçiremedi. Maçın ardından konuşan Volkan Demirel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"Hem penaltı hem kırmızı kart, sonrasında Caner'in atılması. Kırmızı kartın doğal olduğunu söylüyorlar arkadaşlarımız. Caner'le konuşuyorum, dokunmam veya kötü bir şeyim olmadı dedi. Orada olmadığım için Caner'e inanmak zorundayım."

"Devre arasında hakeme sorduğumda cevap veremedi. Penaltıdan sonra ikinci bir ceza verilmiyor diye biliyordum ama Caner'in kırmızısına anlam veremedim. Hakemlere saygı duyuyorum, onlar için hiçbir zaman bir şey demeyeceğim."

"1 hafta olacak. Formasyonlar, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin... Hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar."

"Belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Belki de bulduğumuz pozisyonlardan gol atabilirdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır, 9 kişi nasıl oynanır, hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu."

"Benim için yoğun bir maçtı. Yenilmek ve yenmek futbolun içinde olan şeyler. Benim tek derdim, takıma kendimi ifade edebilmek. Çok kaliteli bir takıma sahibim. Herkese çok teşekkür ederim. Bugün Türkiye'ye takım olma yolunda bir gösteride bulunduk."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk döviz kuru rakamlarını açıkladı
Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....
Türk lirasına yoğun ilgi: 38 yılın en büyük yükselişi
SON DAKİKA: Memura ek zam için Ankara'da peş peşe kritik temaslar! Gözler o saate çevrildi! Başkan Erdoğan kabul edecek...
SON DAKİKA | Döviz kurları çakıldı: Benzin, motorin ve LPG fiyatları için ‘Ciddi düşüş’ olacak
Başkan Erdoğan: Kifayetsiz siyasetçilere darbe heveslilerine sesleniyorum! Türk Milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz
Başkan Erdoğan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! TURKOVAC'a acil kullanım onayı verildi
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü ‘Yatırım Gurusu’ konuştu: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken açıklama! "45 dakika daha oynasaydık..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA