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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Yeniler gelecek!

Yeniler gelecek!

Antrenör Selçuk İnan sonuç için ‘Dejavu’ yorumu yaparken, takıma transfer üzerinden mesaj verdi: “Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek gelişebiliriz”

Fatih Terim'in cezası nedeniyle maç sonu değerlendirmesini antrenör Selçuk İnan yaptı. Genç çalıştırıcı yenilgiyi, "Çok üzgünüz. Belki dejavu olacak hep aynı şeyleri söylüyoruz. İyi bir oyun ortaya koyduk ama bunu skora çeviremedik" diyerek yorumladı. İnan, yaklaşan transfer dönemine vurgu yapıp, gelecek için şu mesajı verdi: "Çok düşünüyoruz, çalışıyoruz, hocamızla da konuştuk, çalışarak gelişemiyorsak, değişerek de gelişebiliriz. Topu içeri atamayınca kazanamıyorsunuz, yine böyle bir maç oynadık. İyi oyunu skora çeviremediğimiz için söylediğimiz şeyler anlamlı olmuyor. Geriden oyun kurmada ligin en iyi takımıyız, gol beklentisi de en yüksek takımız ama skora yansımayınca anlattıklarınız hiçbir şey ifade etmez. Transfer dönemi olacak. Belki yeni oyuncular gerekecek."

30 MAÇ SONRA SERİYİ BİTİRDİ
İSTANBUL takımlarına karşı oynadığı son 29 Süper Lig maçında galibiyet alamayan Adana Demirspor'un bu serisi dün noktalandı. Lacivert-mavililer düne kadar 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldığı İstanbul ekiplerine karşı serisini G.Saray'ı yenerek noktaladı.

11 YILIN ARDINDAN YİNE GOLE HASRET
Deplasmanda galibiyeti unutan sarı-kırmızılılar yine gol atamayarak 11 yıllık rekorunu kırdı. Son 5 dış saha maçında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Cimbom, son 3 karşılaşmada gol bile atamadı. G.Saray daha önce üst üste 3 dış sahada gol atamadığı dönemi Gheorghe Hagi yönetiminde Ekim-Kasım 2010 arasında yaşamıştı.

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