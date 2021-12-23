Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına mesaj! "Ne kadar eleştiri olursa olsun..."

Biz her alanda Galatasaray'ın hem bu spor ikliminin değişiminde, sporun doğru yönetilmesinde ayrıca Galatasaray'ın sürdürülebilir geleceğe yürümesinde ve en önemlisi de Galatasaray'ın bu yürüyüşünü birlikte yapmasını önemsiyoruz.

Bundan asla imtina etmeyeceğiz. Ne kadar eleştiri olursa olsun, bu doğaldır.