Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursaspor’da Tamer Tuna dönemi
Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:23 Son Güncelleme: 23.12.2021 13:39

Bursaspor’da Tamer Tuna dönemi

İHA
Bursaspor’da Tamer Tuna dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, deneyimli teknik adam Tamer Tuna ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, yeni teknik direktörünü belirledi. Yeşil-beyazlılar, Tamer Tuna ile anlaştıklarını kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Tamer Tuna'nın imza töreni bugün saat 16.30'da İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılacak. Genç teknik adam da ilk antrenmanına bu akşam çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin detayları
Son dakika | Utanç veren açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Partili Durmuş Yılmaz geri adım attı
Aksaray'da öğretmen öğrenciye yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan döviz kurları açıklaması: İhlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceğiz
SON DAKİKA | Bakan Nebati'den döviz kurları için çarpıcı açıklama: Spekülatörleri tespit ettik
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü ‘Yatırım Gurusu’ konuştu: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Anaokulunda skandal görüntüler! Minikleri çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar
Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor
Soru yazının sonunda
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor’da Tamer Tuna dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA