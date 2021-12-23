Fatih Terim’den başka plan yok

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, devrenin kapanış maçını Antalyaspor ile oynayacak. Fatih Terim cezası nedeniyle son kez tribünde oturacak. Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin İmparator dışında B planı bulunmuyor. Başkan Burak Elmas, Antalyaspor maçının sonucu ne olursa olsun devre arası planlamasını Fatih Terim'le birlikte yapacak. Terim, kötü gidişata ocak ayında çözüm bulmaya çalışacak.
ASLAN'IN GÖBEĞİ ÇATLADI
GALATASARAY bu sezon Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun birlikte ilk 11'de olduğu 9 lig maçının sadece 3'ünü kazandı. Orta sahada Taylan-Berkan ikilisiyle Alanyaspor, Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından Adana Demir'e kaybeden sarı-kırmızılı takım, Yeni Malatya ve Altay ile berabere kalmıştı. Öte yandan Galatasaray'ın ligde cumartesi günüAntalyaspor ile Nef Stadyumu'nda oynayacağıkarşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Bilet fiyatları50 ila 500 TL arasında değişiyor.