Kara mizah!

Pesic’in 31’deki golüyle geriye düşen Kanarya, Burak ve Caner’in art arda atılmasıyla eksilen rakibine karşı Mesut’un penaltısıyla beraberliği yakaladı. Ancak ikinci yarıda kaleci Viviano’yu aşamayınca 1 puana razı geldi
Zirvenin 16 puan gerisinde olan sarı-lacivertlilerin, galibiyet hasreti 3 maça çıktı Fenerbahçe, Pereira sonrası ilk maçında Emre Belözoğlu dönemini hatırlatan bir 11'le sahadaydı. Mesut, İrfan ve Pelkas aynı anda oynadı, santrforda Valencia görev yaptı. Maçın ilk bölümü, geçen sezon olduğu gibi yine topa sahip olacağını gösterdi. Ancak ilk golü bulan taraf Fatih Karagümrük oldu. Fenerbahçesavunmasının ofsayt diye uyuduğupozisyonu, Pesic affetmedive takımını öne geçirdi. Bu pozisyonun birkaç dakika sonrasında maça damga vuran anlar yaşandı. Gole giden topu elle kesen Burak 37'de atıldı. Ardından bu pozisyona itiraz eden Caner de kızardı. Fenerbahçe 40'ta Mesut'un penaltı vuruşuyla eşitliği sağlamayı başardı. Fenerbahçe'nin ikinci yarısında maçıfarklı kazanması bekleniyordu.Ancak oyun çok farklı gelişti. Karagümrük iki kişi eksik olmasına rağmen mükemmel alan paylaşımıyla son dakikalara kadar direndi. Bu sonuçla devre arasına 1 maç kala Fenerbahçe'nin zirveyle arasındaki fark 16'ya çıktı!
MESUT'TAN İLK 3'TE 3 F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, dün kazanılan penaltıda topun başına geçerek ağları sarstı. Gaziantep FK ve Beşiktaş (penaltı) maçlarından sonra dün de fileleri bulan futbolcu, kariyerinde ilk kez üst üste 3 karşılaşmada gol sevinci yaşadı.
VİVİANO DUVAR ÖRDÜ
Karagümrük kalecisi Viviano dün gece tek başına takım gibi oynadı. Art arda pozisyon yakalayan sarı-lacivertli oyunculara geçit vermeyen İtalyan file bekçisi, son 15 dakika sakat oynamasına rağmen yaptığı 13 kurtarışla Karagümrük'e bir puanı kazandıran isimlerin başında geldi. Viviano maç sonrası, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bana çok iş düştü, takımım için mücadele ettim. Ben zaten bunun için buradayım" diye konuştu.
REKOR GELDİ GOL GELMEDİ
Karagümrük'ün ilk yarıda 9 kişi kalmasının ardından ikinci yarıda oyunu rakip alana yığan Fenerbahçe, galibiyet golü için her yolu denedi. Karagümrük kalesine 14'ü isabetli, toplamda 29 şut gönderen sarı-lacivertliler, bu alanda sezonun rekorunu kırdı. Topla oynama oranı (%72) ile de sezonun en iyisine imza atan Kanarya, sert savunmayı aşıp galibiyet golünü atmayı başaramadı.