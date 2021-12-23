Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasıp kavuruyor
Giriş Tarihi: 23.12.2021

Kasıp kavuruyor

YUNUS EMRE SEL
Kasıp kavuruyor

AFP, haberinde “Ligi kazanamayacağı düşünülen Trabzon, Türk futbolunu kasıp kavuruyor” ifadelerini kullandı

Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor'un başarısı, Fransız haber ajansı AFP'nin de dikkatini çekti. AFP, "Ligi kazanamayacağı düşünülen Trabzonspor, Türk futbolunu kasıp kavuruyor" başlıklı haberinde takımı inceledi. Haberde, Slovak yıldız Marek Hamsik'in transferiyle Trabzon'un güçlendiğine ve bu sezon Avrupa kupalarında oynamama avantajına sahip olduğuna dikkat çekildi.

ŞEHRİN ÜÇ SİMGESİNDEN BİRİSİ
Karadeniz fırtınasının şampiyonluk yolunda olduğunu belirten AFP, Trabzon şehrinin balıkçılık ve milliyetçi coşkunun yanı sıra 'Karadeniz Fırtınası' da denen kulüple bilindiğini yazdı. Trabzonspor'un 1976'da şampiyon olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra bu unvanı kazanan ilk takım olduğu vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aksaray'da öğretmen öğrenciye yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor
Son dakika: Fenerbahçe, 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenemedi! Üst üste 2 kırmızı kart çıktı...
Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Son dakika haberi | Vergi muafiyeti kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü ‘Yatırım Gurusu’ konuştu: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıkladı! Ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarih
Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken açıklama! "45 dakika daha oynasaydık..."
Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk döviz kuru rakamlarını açıkladı
Son dakika: 22 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasıp kavuruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA