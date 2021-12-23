Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor'un başarısı, Fransız haber ajansı AFP'nin de dikkatini çekti. AFP, "Ligi kazanamayacağı düşünülen Trabzonspor, Türk futbolunu kasıp kavuruyor" başlıklı haberinde takımı inceledi. Haberde, Slovak yıldız MarekHamsik'in transferiyle Trabzon'ungüçlendiğine ve bu sezon Avrupakupalarında oynamama avantajınasahip olduğuna dikkat çekildi.
ŞEHRİN ÜÇ SİMGESİNDEN BİRİSİ
Karadeniz fırtınasının şampiyonluk yolunda olduğunu belirten AFP, Trabzon şehrinin balıkçılık ve milliyetçi coşkunun yanı sıra 'Karadeniz Fırtınası' da denen kulüple bilindiğini yazdı. Trabzonspor'un1976'da şampiyonolarak Fenerbahçe,Galatasarayve Beşiktaş'tan sonrabu unvanı kazananilk takım olduğuvurgulandı.