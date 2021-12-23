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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Katar’da düdük Meler’ın

Katar’da düdük Meler’ın
5 OCAK Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. Geçen sezonun lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Süleyman Özay ve Candaş Elbil, dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan. Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Bu dev heyecan naklen ve şifresiz Atv ve A Spor ekranlarında olacak .

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Katar’da düdük Meler’ın
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