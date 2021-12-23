Katar’da düdük Meler’ın

5 OCAK Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. Geçen sezonun lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Süleyman Özay ve Candaş Elbil, dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan. Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Bu devheyecan naklen ve şifresiz Atv veA Spor ekranlarında olacak .