Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Önder Karaveli ile devam edilecek mi?

ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?

"Sergen hocamız giderken biz çok üzüldük. Ama Önder hocam böyle devam ederse arkasında durmamız lazım. Sadece sezon sonu değil inşallah uzun süreli olur. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce."