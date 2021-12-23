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Giriş Tarihi: 23.12.2021 22:33 Son Güncelleme: 23.12.2021 22:49

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Önder Karaveli ile devam edilecek mi?

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Önder Karaveli ile devam edilecek mi?

Son dakika haberi... Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi geriden gelerek 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ile ilgili kararını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Hakem konuşmaktan çok mu keyif alıyoruz? Eski hakemlerin artık bu camiadan gitmesi gerek. Artık vedalaşsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Bütün takımlar, mücadele edelim. Kim şampiyon olacaksa olsun, kim ligde kalacaksa kalsın. Hakemlerin yanlış kararı olmadan."

"Fırat Aydınus'un yaptığı yanlış, giden puanlar, bugün gitmek üzere olan 1 puan..."

ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?

"Sergen hocamız giderken biz çok üzüldük. Ama Önder hocam böyle devam ederse arkasında durmamız lazım. Sadece sezon sonu değil inşallah uzun süreli olur. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce."

"Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun."

"Önder hoca Süper Kupa maçında da takımın başında olacak. Sonrasında da takımın başında olabilir. Önder hocayı beğeniyorum ve projelerime uyan bir hoca. Şans onun elinde."

"Şampiyon olma ihtimalini zayıf görüyorlar ama ben hala çok ümitliyim. Stadyum bugün çok azdı, o olmadı. Sebebi de şu: Fenerbahçe maçında tribünlerin yaptığı hakaretlere verilen cezayla, Beşiktaş arasında hakkaniyetsizlik var."

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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Önder Karaveli ile devam edilecek mi?
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