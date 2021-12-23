Son dakika: Ersin Destanoğlu Göztepe maçından sonra açıkladı! Ağrılara rağmen...

Sergen Yalçın'ın ardından geçici olarak göreve gelen Önder Karaveli, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplamayı başardı.
Göztepe maçına damga vuran isim olan Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları:
"Sahaya, taraftarlarımızla birlikte bir karakter, ruh ve mücadele koyduk. 50-55'ten sonra bir ağrım oldu ama elimizden geleni yaptık. 3 maçtır çok iyi gidiyoruz, geçen haftadan sonra bu galibiyet çok önemliydi. Artık sonuca da yansıtmamız lazım."