Son dakika: Ersin Destanoğlu Göztepe maçından sonra açıkladı! Ağrılara rağmen...

Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları:

"Sahaya, taraftarlarımızla birlikte bir karakter, ruh ve mücadele koyduk. 50-55'ten sonra bir ağrım oldu ama elimizden geleni yaptık. 3 maçtır çok iyi gidiyoruz, geçen haftadan sonra bu galibiyet çok önemliydi. Artık sonuca da yansıtmamız lazım."