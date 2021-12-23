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Giriş Tarihi: 23.12.2021 22:29 Son Güncelleme: 23.12.2021 22:31

Son dakika: Ersin Destanoğlu Göztepe maçından sonra açıkladı! Ağrılara rağmen...

Son dakika: Ersin Destanoğlu Göztepe maçından sonra açıkladı! Ağrılara rağmen...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmadan 1-0 geriden gelerek 2-1 galip ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 28 yaptı. Göztepe'nin penaltısını kurtararak maça damga vuran isim olan Ersin Destanoğlu, maçtan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi sahasında konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 28'e yükselterek son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Sergen Yalçın'ın ardından geçici olarak göreve gelen Önder Karaveli, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplamayı başardı.

Göztepe maçına damga vuran isim olan Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları:

"Sahaya, taraftarlarımızla birlikte bir karakter, ruh ve mücadele koyduk. 50-55'ten sonra bir ağrım oldu ama elimizden geleni yaptık. 3 maçtır çok iyi gidiyoruz, geçen haftadan sonra bu galibiyet çok önemliydi. Artık sonuca da yansıtmamız lazım."

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Son dakika: Ersin Destanoğlu Göztepe maçından sonra açıkladı! Ağrılara rağmen...
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