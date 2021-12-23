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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Süper Lig’de dün

Süper Lig’de dün
Konyaspor takibe devam ediyor
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor fırtınası sürüyor. Yeşil-beyazlılar, Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını da 36'ya yükselterek, 45 puanlı lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü. 3. dakikada Ahmet Çalık'ın geri pasında topu kapan El Kaabi'nin golüyle Hatayspor maça adeta golle başladı. Konuk takım, 29'da Mpoku ile cevap verdi: 1-1. İki dakika sonra Hatay'dan Adekugbe, orta sahada Serdar Gürler'i çekerek durdurunca ikinci sarı kartını görüp oyun dışı kaldı. 45'te Serdar Gürler'in şutu üst direkten döndü ve ilk yarı 1-1 bitti. Konyaspor ikinci devredeki baskının karşılığını 54'te Mpoku'nun golüyle aldı: 2-1. 81'de Ahmet Çalık da atılınca Konya da 10 kişi kaldı ancak kontradan 90+3'te Ahmed Hassan'ın golüyle yeşil-beyazlılar maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor 9 kişi ile 1 puanı aldı
Son 4 maçını kazanan Sivasspor'u, yine üst üste iki galibiyetle alt sıralardan kurtulmak için umutlanan Ç.Rizespor durdurdu: 1-1. İlk yarı golsüz geçilirken ikinci devrenin başında Karadeniz ekibi 10 kişi kaldı. 39 ve 53'te sarı kart gören Alper Potuk, kırmızı kartla atıldı. Eksilen rakibi karşısında Yiğidolar, 72'de Kayode ile öne geçti. Rizespor bu gole iki dakika sonra Pohjanpalo ile cevap verdi. Rize'de 90+5'te Baiano da çift sarıdan atıldı. 9 kişi kalan maviyeşilliler, Sivas deplasmanından çok değerli 1 puan ile ayrıldı.

Gaziantep'ten çıkış yok!
Süper Lig'de günün diğer maçında Gaziantep FK, bu sezon hiç yenilmediği sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten karşılaşmanın 56. dakikasında Furkan Soyalp, attığı golle Gaziantep'i öne geçirdi. 62'de Novais uzaktan müthiş bir şutla ağları havalandırıp skora denge getirdi. 78'de ise kullanılan kornerde Diedhiou ters bir vuruş yaparak kendi kalesini avladı. Böylece kırmızı-siyahlılar, evinde üst üste 4. galibiyetini aldı. Alanyaspor ise kötü gidişini sürdürdü.

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Süper Lig’de dün
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