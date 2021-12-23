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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Tartışmasız bir numara

UĞUR ÇEM
Tartışmasız bir numara

Trabzonspor’un 25 yaşındaki kalecisi, rakiplerine duvar olmaya devam ediyor. Altay maçında da devleşen kaptan, 0.8 ortalamayla Süper Lig’in en az gol yiyen file bekçisi

Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla Trabzonspor'un 45 puanla zirvede yer almasında önemli rol üstlendi. Altay maçında 7 kritik kurtarış yaparak galibiyetin mimarlarından olan 25 yaşındaki eldiven, bu sezon görev yaptığı 17 karşılaşmada rakip forvetlere 65 kez geçit vermedi ve Süper Lig'in en iyi ikincisi (1. Viviano) unvanını aldı. Uğurcan, hem maç başı 3.8 kurtarış değeriyle hem de 82'lik yüzdesiyle en parlak dönemine imza attı. Aynı zamanda maç başı 0.8 ortalama ile en az gol yiyen kaleci unvanını aldı. Bordo-mavili file bekçisi, bu sezon 6 maçı gol yemeden tamamlayıp bu alanda ligin en iyi ikinci ismi oldu. Uğurcan, geçtiğimiz sezon %77'lik değer (maç başı 3.2) tuttururken bir önceki sezon yüzde 74 (3.5), 2018-19'da %75 (3.5) ve ilk senesinde yüzde 63 (3.3) kurtarış oranlarıyla mücadele etmişti.

AVRUPA'DA DA RAKİBİ YOK
Uğurcan Çakır, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'de en az üç maça çıkan 155 kaleci arasında yüzde 82 ile en yüksek kurtarış oranına sahip isim olmayı da başardı.

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