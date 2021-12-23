Yunus Akgün transferinde Oğulcan Çağlayan detayı! ’Kal’ diyen olmadı...

Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da önceki gece attığı 2 golle Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı camiada gündemin ilk sırasına oturdu... Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Florya'ya dönen ancak taktik çalışmalarda yedek takıma bile alınmayan 2000 doğumlu genç yetenek, Oğulcan Çağlayan davasında Çaykur Rizespor'a gönderilmeye çalışıldı.

Tekrar Adana Demirspor'a kiralık gitmeyi tercih eden Yunus'a Galatasaray'da 'kal' diyen kimse olmadı. Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü'ne 18 milyon TL ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, Morutan'a da 4 milyon Euro'nun (56 milyon TL) üzerinde yatırım yaptı.

Aslan, Kerem dışındaki hücum oyuncularından beklediği katkıları alamazken Adana Demir'de futboluyla büyüleyen Yunus Akgün, bu sezon 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

ARTIK G.SARAY'A GERİ DÖNÜŞÜ GARANTİ

Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'un yer aldığı kiralık oyunculardan Galatasaray'a dönmesi kesinleşen ilk isim Yunus oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, iki sene daha sözleşmesinin bulunduğu sarı-kırmızılı takıma sezon sonunda kalıcı olarak gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE COŞTU!

2018-19 sezonunda Galatasaray A Takımı'na çıkan Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Benfica gibi takımlara karşı toplamda 11 dakika süre aldı. İçinde bulunduğu sezonda Türkiye Kupası'nda forma giyen genç oyuncu 6 gol attı. Ancak sonraki sezon U19 takımına gönderilince yerini kaybetti.

U19 Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Yunus, Real Madrid'e 1 gol atıp 1 asist gerçekleştirirken, C.Brugge'e de 1 golle klasını gösterdi. Geçen sezon da Adana Demir'e kiralanan başarılı oyuncu, 7 gol-3 asistle Mavi Şimşekler'in Süper Lig'e terfi etmesinde büyük rol oynadı.

'RUMEN OLSA 7.5 MİLYON EURO'YA ALIRDINIZ!'

YUNUS Akgün'ün Adana Demirspor formasıyla sergilediği performans Galatasaray taraftarında yönetime yönelik tepkiye neden oldu. Sarı-kırmızılılar, "Yunus Rumen olsaydı bizim yönetim 7.5 milyon Euro'ya kesin transfer ederdi... Tek başına resital yaptı, sanki çok yetenekli kanatlarımız varmış gibi adamı kiraladık, şaka gibi!... Yunus, Galatasaray'a futbol dersi verdi" yorumları yaptı.

150 BİN EURO'YA KİRALANDI

ADANA Demirspor'a 150 bin Euro karşılığında kiralanan Yunus Akgün'ün sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok. Galatasaray performans bonusu koydurduğu Yunus'tan 50 bin Euro daha kazanabilir.