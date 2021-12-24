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Giriş Tarihi: 24.12.2021

18’lık Bartuğ’dan tepki çeken beğeni

18’lık Bartuğ’dan tepki çeken beğeni
ADANA Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün performansı sonrasında G.Saray'ın transfer politikası da sorgulanırken, Aslan'ın U19 takımı oyuncusu Bartuğ Elmaz'dan ilginç bir tepki geldi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve sözleşme uzatmayan 18 yaşındaki merkez orta saha, sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğendi. Oyuncunun bu beğenisi sosyal medyada G.Saray taraftarını kızdırırken futbolcunun sezon sonunda bir Avrupa ekibine transferine kesin gözüyle bakılıyor.

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18’lık Bartuğ’dan tepki çeken beğeni
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