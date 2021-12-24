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Giriş Tarihi: 24.12.2021

‘Az şut çekiyorsun’ dediler çektim attım!

‘Az şut çekiyorsun’ dediler çektim attım!
BEŞİKTAŞ, ligde Ghezzal'ın gol attığı ikinci maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar Antalyaspor'u, Cezayirli yıldızın golüyle 3-2 devirmiş, Ghezzal'ın asist yaptığı Adana Demirspor maçında ise 1 puanla yetinmişti. Cezayirli futbolcu Göztepe karşılaşması sonrası golünü ve galibiyeti şöyle yorumladı: "Gol atmak çok güzel. Oğuzhan ve Necip maçtan önce çok şut çekmem gerektiğini söylediler. Ben de şutu çektim ve attım. Ruhumuz çok önemliydi. Geri dönüşler önemli. Daha az hata yapıp maçı kontrol ettiğimizde daha da iyi olacağız."

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‘Az şut çekiyorsun’ dediler çektim attım!
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