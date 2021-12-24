‘Az şut çekiyorsun’ dediler çektim attım!

BEŞİKTAŞ, ligde Ghezzal'ın gol attığı ikinci maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar Antalyaspor'u, Cezayirli yıldızın golüyle 3-2 devirmiş, Ghezzal'ın asist yaptığı Adana Demirspor maçında ise 1 puanla yetinmişti. Cezayirli futbolcu Göztepe karşılaşması sonrası golünü ve galibiyeti şöyle yorumladı: "Golatmak çok güzel. Oğuzhan ve Necip maçtanönce çok şut çekmem gerektiğinisöylediler. Ben de şutu çektim ve attım. Ruhumuz çok önemliydi. Geri dönüşler önemli. Daha az hata yapıp maçı kontrol ettiğimizde daha da iyi olacağız."