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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Çebi: Önder hoca benim için şans

Çebi: Önder hoca benim için şans
Giresun maçı sonrası aldığı 20 günlük hak mahrumiyeti cezası biten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe galibiyeti sonrası basının karşısına çıktı. Başkan, Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Önder Karaveli'ye tam destek verdi: "Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Bundan sonra biraz araştırmacı olmam gerekiyor. Önder hocamız böyle devam ettiği sürece onun arkasında durmamız lazım. Camiamızın çocuğu, nazik, duygusal... Benim için bir şans. Her şey iyi giderse 3-5 sene devam etsin. Bundan sonra Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili daha farklı strateji geliştirmemiz gerekiyor. Önder hocamın yolu açık olsun. Öncelikle onun arkasındayım. Tercihlerimizden biri kim olur şu an onu söylemek istemiyorum. Yeri ve zamanı değil. Şans önce Önder hocamızın. Ona bu imkanı tanımamız gerekiyor."

'Yeter! Sabrımızı çok zorluyorlar'
Başkan Çebi'nin hedefinde hakemler de vardı: "Her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Adaletli olmaları bu kadar mı zor? 1 sene boyunca hakemlik yapmamasına karar verilen bir şahıs, Türkiye'de hakem mi yok? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları. Eski hakemlerin bu camiadan gitme zamanları geldi. Katar'daki kupa maçına hakem bulamamışlar, bizi sinir etmek için bir hakem atıyorlar. (Halil Umut Meler) Yeter artık! Sabrımızı çok zorluyorlar."

'Taraftarımızı cezalandırıyorlar'
Kayseri maçında tribünleri tamamen dolduran Beşiktaş taraftarı dün Fenerbahçe derbisinde alınan ceza nedeniyle yoktu. Başkan Çebi bu duruma da isyan etti: "Stadyumda çok az kişi vardı. Sebebi de Fenerbahçe maçında tribünlerin hakaretlerine verilen ceza ve Beşiktaş'a verilen arasındaki hakkaniyetsizlik. Gelen taraftarı aşırı şekilde cezalandırırsanız, biz buraya getirecek taraftar bulamayız. Şampiyonluk şansımızı zayıf görüyorlar ama ben hâlâ çok ümitliyim."

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Çebi: Önder hoca benim için şans
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