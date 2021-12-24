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Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:11 Son Güncelleme: 24.12.2021 12:13

Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın kız arkadaşı Vesa Vllasaliu çıldırdı! "Siz erkekler..."

Fenerbahçeli Mergim Berisha’nın kız arkadaşı Vesa Vllasaliu çıldırdı! Siz erkekler...

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mergim Berisha sağ arka üst adale sakatlığı sebebiyle Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyememişti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Berisha'nın sakatlığına sevgilisiyle birlikte verdikleri bir pozun sebep olduğunu iddia ederek büyük tepki gösterdi. Alman futbolcunun fotoğraf çektirmek için sevgilisini havaya kaldırdığı sırada sakatlandığını belirten taraftarlar, Vesa Vllasaliu'nun paylaşıma yorum yağdırdı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında bir yara daha aldı. Lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde yer alan Kanarya, şampiyonluk şansını zora soktu.

Fenerbahçe'nin Karagümrük mücadelesinde son haftaların formda ismi Mergim Berisha forma giyemedi.

Adale sakatlığı yaşayan oyuncunun son durumuna dair ise şu açıklama yapıldı: "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Berisha'nın sakatlığı sonrası bir fotoğraf gündeme geldi. Alman oyuncunun sevgilisi Vesa Vllasaliu, Instagram hesabından Berisha'nın kendisini havaya kaldırırken çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Berisha'nın bu poz esnasında sakatlığını iddia ederek, Vesa Vllasaliu'nun gönderisine birçok yorum attı.

Vesa Vllasaliu ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak adeta isyan etti.

Berisha'nın sakatlığı sonrası kendisine gelen yorumlara tepki gösteren Vesa Vllasaliu, "Kimseye saygınız yok. Özellikle siz erkekler! Boyum 1.83. Kilom 66 ve siz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz?

Berisha'ya ben mi zarar veriyorum? Allah hepinizin yardımcısı olsun." şeklinde paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın kız arkadaşı Vesa Vllasaliu çıldırdı! "Siz erkekler..."
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