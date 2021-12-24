Galatasaray'a Polonyalı golcü! "Maaşı yüksek ama..."

"OYUNCUNUN MAAŞI YÜKSEK AMA..."

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın Piatek'i gündemine aldığı ve oyuncuyu yakından ettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Piatek için bir kiralama olabilir. Ama oyuncunun maaşı ciddi bir rakam. Bu nedenle temkinli adımlar atılıyor. Yoksa Galatasaray adına çok zor gözükmüyor ama Gs yönetimin temkinli davranıyor diyebiliriz."