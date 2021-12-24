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Giriş Tarihi: 24.12.2021 21:40 Son Güncelleme: 24.12.2021 22:03

Galatasaray'a Polonyalı golcü! "Maaşı yüksek ama..."

Galatasaray’a Polonyalı golcü! Maaşı yüksek ama...

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray'da yeni golcü ismi ortaya çıktı. Polonyalı golcü Piatek'i gündemi alan Sarı-Kırmızılar görüş alacak.

Süper Lig'de bu sezon zirveden 24 puan uzakta olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Özellikle de forvet hattını daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Mostafa Mohamed gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY MOHAMED İÇİN KARARINI VERDİ

Mısırlı golcünün bilmeceye dönen transfer görüşmelerinde Galatasaray kararını verdi. Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı.

Galatasaray'ın Zamalek'le geçtiğimiz sene yaptığı sözleşmede, 'Mostafa Mohamed'in bonservisini 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolara satın alma hakkı vardır' maddesi yer alıyordu. Transferi resmiyete dökmek isteyen Galatasaray, Zamalek ile yazışmalara başladı.

GALATASARAY'A YENİ GOLCÜ

Galatasaray'da bu sezon istenilen katkıyı veremeyen forvetler eleştiri haline gelmişti. Galatasaray'da ara transfer dönemi için alternatif forvetlere yönelmeye başladı.

Kadrosuna ocak ayında takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, radarına Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i aldı. Bundesliga'da Hertha Berlin'de forma giyen Piatek'in durumu görüşüldü.

Galatasaray'da Piatek gündemi! Canlı yayında açıkladı

"OYUNCUNUN MAAŞI YÜKSEK AMA..."

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın Piatek'i gündemine aldığı ve oyuncuyu yakından ettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Piatek için bir kiralama olabilir. Ama oyuncunun maaşı ciddi bir rakam. Bu nedenle temkinli adımlar atılıyor. Yoksa Galatasaray adına çok zor gözükmüyor ama Gs yönetimin temkinli davranıyor diyebiliriz."

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Galatasaray'a Polonyalı golcü! "Maaşı yüksek ama..."
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