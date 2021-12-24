Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresunspor'da ayrılık! Sözleşmesini feshetti
Giriş Tarihi: 24.12.2021 19:26

Giresunspor'da ayrılık! Sözleşmesini feshetti

DHA
Giresunspor’da ayrılık! Sözleşmesini feshetti

Giresunspor'da forma giyen Hüsamettin Tut, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Hüsamettin Tut’a Süper Lig’den talipler olduğu ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı önümüzdeki haftalarda vereceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu, Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynayan oyuncular arasındaydı.

GZT Giresunspor'da Süper Lig'in ilk yarısının son mücadelesi öncesinde bir ayrılık yaşandı. Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Karadeniz ekibinde tecrübeli oyuncu Hüsamettin Tut, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesh etti.

Giresunspor'un Süper Lig'de yükselmesinde önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de sadece ilk hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde forma giymişti.

Hüsamettin Tut'a Süper Lig'den talipler olduğu ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı önümüzdeki haftalarda vereceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakanlık harekete geçti: Türkiye'de kapatılmış o kuyulardan petrol fışkırdı!
Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel'den pes dedirten savunma: ‘Ben bir iki tokat vurdum zannediyordum’
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dolardaki sert düşüşle ilgili açıklama: Faizcilere tokat gibi yanıt oldu
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıkladı! "Yerli AŞI TURKOVAC, SINOVAC'tan daha etkin"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 'fahiş fiyat artışları' açıklaması: İndirimleri hızla bekliyoruz
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan flaş hamle!
SON DAKİKA: Adnan Oktar'dan 13 yaşındaki kıza mide bulandıran istismar! Kabus gibi günleri anlattı: Ne isterse yapacaksın...
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş vahşi pitbull saldırısına uğramıştı! Acılı baba konuştu!
Galatasaray'ın genç ismi Bartuğ Elmaz'dan olay hareket! Fatih Terim paylaşımı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor'da ayrılık! Sözleşmesini feshetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA