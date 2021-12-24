İki kötü haber!

Süper Lig’de açık ara liderlik koltuğunda oturan Fırtına’nın, Başakşehir ile oynayacağı önemli maçta Edgar-Hugo ikilisinin yerine Hüseyin Türkmen ile Denswil’in forma giymesi bekleniyor
Rizespor maçında çaprazbağları kopan sağ açıkGervinho, Antalya karşısındakasığında yırtık olanve devreyi kapatan sol kanat Anthony Nwakaeme'densonra dün de Trabzonspor savunmasına iki kötü habergeldi. Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağ diz önçapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci dereceyırtık olduğu tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olacağıbelirtildi. İdmanda sakatlanan Vitor Hugo'nun soluyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanmasıtespit edildi. Sezonu kapatan Edgar ve 3 hafta oynamayacakHugo'nun yerine Başakşehir karşısında HüseyinTürkmen ve Denswil görev yapacak.
BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Büyük sorun yaşanır Uzun yıllar sonra savunmanın ortasında uyumlu bir ikili oluşmuştu. Edgar Ie ve Vitor Hugo, Trabzonspor'un bugün bulunduğu yere gelmesindeki en önemli iki isim. Kabul etmek gerekir ki hedefşampiyonluksa savunma büyük önemtaşır. Şu an Edgar Ie'nin sezonu kapatması büyük şanssızlık. Bir de buna Hugo'nun sakatlığı eklendiğinde savunmanın ortasındasorunlar çıkacaktır. Görünen o ki transfermutlak bu bölgeye yapılmalıdır.Abdullah Avcı, Başakşehir maçında Hüseyin Türkmen ile Denswil'i düşünecektir.
TRANSFERDE PLAN DEĞİŞTİ
TEKNIK direktör Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası sol bek ve sağ kanat transferi için çalıştıklarını açıklamıştı. Ancak Edgar'ın sakatlığı sonrası scout ekibine 'elinizdeki stoper havuzunu çıkarın' talimatı verdi. Hataysporlu Fatih Kurucuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27), Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın (27) yanı sıra Sassuolo'dan Mert Müldür (22) ismi gündeme geldi.
ASKIYA ALINACAK
TRABZONSPOR, daha önce çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'da olduğu gibi Edgar'ın da sözleşmesini de askıya almayı planlıyor. Bu gerçekleşirse yabancı transferi için yeni kontenjan açılacak. Listedeki yerli oyunculardan transfer yapılamazsa rota yabancı oyuncuya dönecek.