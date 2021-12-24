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Giriş Tarihi: 24.12.2021

İki kötü haber!

YUNUS EMRE SEL
İki kötü haber!

Süper Lig’de açık ara liderlik koltuğunda oturan Fırtına’nın, Başakşehir ile oynayacağı önemli maçta Edgar-Hugo ikilisinin yerine Hüseyin Türkmen ile Denswil’in forma giymesi bekleniyor

Rizespor maçında çapraz bağları kopan sağ açık Gervinho, Antalya karşısında kasığında yırtık olan ve devreyi kapatan sol kanat Anthony Nwakaeme'den sonra dün de Trabzonspor savunmasına iki kötü haber geldi. Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derece yırtık olduğu tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi. İdmanda sakatlanan Vitor Hugo'nun sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Sezonu kapatan Edgar ve 3 hafta oynamayacak Hugo'nun yerine Başakşehir karşısında Hüseyin Türkmen ve Denswil görev yapacak.

BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Büyük sorun yaşanır
Uzun yıllar sonra savunmanın ortasında uyumlu bir ikili oluşmuştu. Edgar Ie ve Vitor Hugo, Trabzonspor'un bugün bulunduğu yere gelmesindeki en önemli iki isim. Kabul etmek gerekir ki hedef şampiyonluksa savunma büyük önem taşır. Şu an Edgar Ie'nin sezonu kapatması büyük şanssızlık. Bir de buna Hugo'nun sakatlığı eklendiğinde savunmanın ortasında sorunlar çıkacaktır. Görünen o ki transfer mutlak bu bölgeye yapılmalıdır. Abdullah Avcı, Başakşehir maçında Hüseyin Türkmen ile Denswil'i düşünecektir.

TRANSFERDE PLAN DEĞİŞTİ
TEKNIK direktör Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası sol bek ve sağ kanat transferi için çalıştıklarını açıklamıştı. Ancak Edgar'ın sakatlığı sonrası scout ekibine 'elinizdeki stoper havuzunu çıkarın' talimatı verdi. Hataysporlu Fatih Kurucuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27), Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın (27) yanı sıra Sassuolo'dan Mert Müldür (22) ismi gündeme geldi.

ASKIYA ALINACAK
TRABZONSPOR, daha önce çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'da olduğu gibi Edgar'ın da sözleşmesini de askıya almayı planlıyor. Bu gerçekleşirse yabancı transferi için yeni kontenjan açılacak. Listedeki yerli oyunculardan transfer yapılamazsa rota yabancı oyuncuya dönecek.

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